Tunisie: CAB - Pas de quoi tomber dans la critique

Les Cabistes ont encore une marge de progression importante.

C'est à ne plus rien comprendre ! Il a fallu que le CAB fasse un match nul à Bizerte contre l'OB pour que les critiques fusent de partout.

Certes, les Cabistes ont perdu deux points, mais il n'y a pas lieu de dramatiser... Un faux pas à domicile n'est pas une catastrophe que l'on sache !

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan comptable, on continue encore à faire tourner le compteur. C'est déjà encourageant ! Malgré cette relative déception, le CAB demeure coleader avec le PS Sakiet Eddaïer pour le moment.

Dans nos archives Volley-ball : Un Classico sous haute tension entre l'Étoile du Sahel et l'Espérance SportiveQui l'eût cru il y a, à peine, un mois. Nous ne sommes qu'en début de saison et les Cabistes ont une grande marge de progression au vu de ce qu'ils ont présenté jusqu'ici.

« Nous n'avons joué que trois matches. Avec les nouvelles recrues et le retour des Olympiques des Jeux méditerranéens, nous espérons stabiliser le groupe notamment au niveau des automatismes et donc de formation-action type », note le coach, Mohamed Azaïez.

Donner du temps au temps

Il est par conséquent recommandé à tous, dans la large famille cabiste, de tempérer les critiques et d'être plutôt constructifs. Il n'y a aucune raison qu'on pointe du doigt sévèrement le staff technique. L'entraîneur Mohamed Azaïez est en train de faire du bon travail, seulement il faut donner du temps au temps. Il est difficile, voire utopique, de réaliser un saut qualitatif remarquable en un laps de temps court. Le CAB est sur le bon chemin!

En cette période compliquée sur le double plan de la stabilité administrative et financière, il est plus qu'urgent à tous les groupes qui composent le public « jaune et noir » de soutenir les responsables actuels afin que les bons résultats suivent.

La situation actuelle du club nordiste appelle à l'union et non à la division. Et puis les conditions ne sont pas propices à un décollage imminent. La patience est la clé de la réussite! Alors patience, patience...