Tunisie: SNJT - Ouverture des candidatures pour le prochain bureau exécutif

Le bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, dans un communiqué publié mercredi, la tenue du 7e congrès du syndicat et du 29e congrès de la profession les 10 et 11 octobre prochain, conformément au statut et au règlement intérieur du syndicat.

Le bureau exécutif a indiqué que l'ouverture des candidatures pour devenir membre du bureau exécutif a débuté, ce mercredi 9 septembre, et se poursuivra jusqu'au 25 du même mois, précisant qu'il annoncera dans les prochains jours le lieu et le programme du congrès.

Peut se porter candidat à un siège au bureau exécutif du syndicat tout membre ayant cotisé pendant cinq années consécutives en tant que membre actif, la dernière cotisation correspondant à l'année du congrès, conformément aux dispositions du statut du SNJT, précise le bureau.

Les candidatures doivent être déposées au nom du président du syndicat, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse suivante : Syndicat national des journalistes tunisiens, 14, Avenue des États-Unis, Tunis, Belvédère 1002.

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Les élections du 6e congrès du Syndicat des journalistes se sont déroulées en octobre 2023 et ont abouti à l'élection d'un nouveau bureau exécutif pour la période 2024-2026, composé de neuf membres choisis parmi 20 candidats répartis entre deux listes concurrentes et de candidats indépendants.