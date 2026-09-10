Tunisie: Un jeune chameau de Téboulba échappe à l'abattage grâce à sa beauté rare

Estiné à être abattu pour sa viande, un jeune chameau de la ville de Téboulba (gouvernorat de Monastir) a vu son destin basculer de manière spectaculaire grâce à une publication sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé lorsque son propriétaire, un boucher local, a publié une vidéo promotionnelle sur Facebook et TikTok pour annoncer la vente prochaine de sa viande. L'abattage de l'animal était programmé pour le lendemain.

Cependant, les images de l'animal ont rapidement circulé jusqu'à retenir l'attention d'un riche passionné d'élevage camelin originaire des pays du Golfe. Ébloui par la beauté remarquable et la rareté des traits du chamelon, ce dernier a immédiatement pris contact avec le boucher pour lui formuler une offre financière hors norme : 15 000 dollars américains, soit environ 50 000 dinars tunisiens.

Face à cette somme très nettement supérieure à la valeur marchande de la viande, le boucher a annulé l'abattage. Le jeune chameau échappe ainsi in extremis au couteau du boucher pour s'offrir une nouvelle vie auprès de son acquéreur.