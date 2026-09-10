Tunisie: Un jeune chameau de Téboulba échappe à l'abattage grâce à sa beauté rare

9 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Estiné à être abattu pour sa viande, un jeune chameau de la ville de Téboulba (gouvernorat de Monastir) a vu son destin basculer de manière spectaculaire grâce à une publication sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé lorsque son propriétaire, un boucher local, a publié une vidéo promotionnelle sur Facebook et TikTok pour annoncer la vente prochaine de sa viande. L'abattage de l'animal était programmé pour le lendemain.

Cependant, les images de l'animal ont rapidement circulé jusqu'à retenir l'attention d'un riche passionné d'élevage camelin originaire des pays du Golfe. Ébloui par la beauté remarquable et la rareté des traits du chamelon, ce dernier a immédiatement pris contact avec le boucher pour lui formuler une offre financière hors norme : 15 000 dollars américains, soit environ 50 000 dinars tunisiens.

Face à cette somme très nettement supérieure à la valeur marchande de la viande, le boucher a annulé l'abattage. Le jeune chameau échappe ainsi in extremis au couteau du boucher pour s'offrir une nouvelle vie auprès de son acquéreur.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.