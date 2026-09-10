Tunisie: Pourquoi - Des horodateurs capricieux

La circulation automobile et, surtout, le stationnement sont un véritable calvaire dans une ville qui étouffe aussi bien à cause de la chaleur que de l'encombrement.

Concernant ce dernier point (le stationnement), si, par miracle, vous trouvez une place, ne criez pas victoire trop tôt car vous devez batailler avec les horodateurs dont l'aspect rébarbatif ne vous dira rien qui vaille.

Commence alors une véritable bataille pour obtenir un ticket, car cet appareil contrairement aux humains n'acceptera pas votre argent et vous le rendra.

Et vous aurez beau recommencer l'opération plusieurs fois, cela ne servira à rien. De guerre lasse, vous vous adressez finalement à un autre horodateur dans la rue d'à-côté.

A votre retour, surprise ! Si ce n'est pas le sabot de Denver, c'est la «vénérable» grue qui a accompli sa mission sacrée ! Direction la fourrière !