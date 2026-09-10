Tunisie: Taekwondo - Adam Salmi confirme

Contre vents et marées, Adam Salmi poursuit sa carrière. Il a signé cette fois-ci un doublé au tournoi suisse.

Numéro trois mondial, Adam Salmi a remporté la médaille d'or dans la catégorie des -63 kg, ainsi que le trophée et le titre de meilleur joueur du tournoi. Il confirme son excellent niveau et sa place parmi les meilleurs champions de taekwondo au monde.

Ces deux victoires font suite à une saison de haut niveau durant laquelle Adam Salmi a décroché l'or aux tournois du Vietnam et d'Indonésie. Ce jeune champion, on n'en parle pas beaucoup, mais cette discrétion lui va très bien. Elle lui permet de travailler sans trop de bruit et de suivre le cheminement d'une future belle carrière.

Ces succès, de toutes les manières, sont le fruit d'efforts individuels exceptionnels de la part d'Adam Salmi qui est pris en main par son père et entraîneur, Belkacem Salmi.

Ils sont désormais assurés de faire partie de l'équipe nationale tunisienne lors des prochains tournois et compétitions afin d'améliorer leur classement mondial. Il est temps, en effet, qu'ils intègrent le giron de ceux qui forment l'ossature de l'équipe de Tunisie.