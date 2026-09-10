Cote d'Ivoire: Résultats 2025-2026 de l'INJS - Habib Sanogo appelle à la sérénité et défend la rigueur académique

La Direction générale de l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) a apporté, mercredi 9 septembre 2026, des éclaircissements sur les résultats académiques de l'année 2025-2026, à la suite des contestations enregistrées après leur proclamation en août dernier.

La Direction générale de l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) a tenu, mercredi 9 septembre 2026, une rencontre avec les médias consacrée aux résultats académiques de l'année universitaire 2025-2026 et aux contestations qui ont suivi leur proclamation en août dernier.

Face à la presse, le directeur général de l'établissement, Habib Sanogo, a livré une mise au point sur le processus d'évaluation et les résultats obtenus, tout en appelant les différentes parties à la sérénité.

Au total, 3 405 étudiants des promotions en fin de cycle étaient concernés par les examens d'État. Selon les chiffres communiqués par la Direction générale, 2 462 étudiants, soit 72,30 %, ont été déclarés admis, contre 943 ajournés, soit 27,70 %, pour insuffisance de résultats.

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La rigueur académique mise en avant

Pour Habib Sanogo, ces résultats doivent être appréciés à la lumière des exigences de formation propres à l'INJS. Créé le 15 avril 1961, cet établissement public d'enseignement supérieur a notamment pour mission de former des professionnels dans les domaines de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Dans cette perspective, la Direction générale entend maintenir un niveau d'exigence élevé aussi bien dans la formation que dans l'évaluation des étudiants.

Le directeur général a également insisté sur le caractère institutionnel du processus ayant conduit à la proclamation des résultats. Selon lui, ceux-ci sont issus des évaluations et des délibérations d'un jury comprenant des représentants de dix ministères.

La Direction générale réfute ainsi l'idée d'une décision prise de manière arbitraire par l'administration de l'INJS.

Des copies accessibles aux étudiants

Autre élément évoqué lors de cette rencontre avec les médias : l'accès aux notes et aux copies. À la suite de la proclamation des résultats et d'une rencontre avec une délégation d'étudiants ajournés, ces derniers ont été autorisés à consulter leurs copies et leurs notes.

Cette mesure devait permettre aux concernés de mieux comprendre leurs résultats et, le cas échéant, de disposer d'éléments pour leurs démarches.

Malgré cette possibilité, certains étudiants ont poursuivi leurs recours auprès du ministère des Sports, de membres du Gouvernement et, plus récemment, du Médiateur de la République.

La Direction générale reconnaît le droit des étudiants à contester leurs résultats, mais dit regretter certaines accusations formulées publiquement dans la presse et sur les réseaux sociaux.

« Contester un résultat est un droit, mais mettre en cause la crédibilité d'une institution est une autre démarche », a soutenu la Direction générale.

Appel à la responsabilité

Au terme de son intervention, Habib Sanogo a appelé les étudiants à la sérénité et à la responsabilité. Pour le directeur général, un échec à un examen ne saurait constituer une fin de parcours. Il peut, au contraire, être l'occasion d'identifier ses insuffisances et de mieux préparer la suite.

À travers cette mise au point, l'INJS réaffirme ainsi son attachement à la rigueur, à l'équité et à l'excellence académique, tout en réaffirmant sa volonté de préserver la crédibilité de ses formations et la valeur de ses diplômes.