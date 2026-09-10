Cote d'Ivoire: Contrôle technique automobile - Bientôt des stickers pour lutter contre la fraude

Le ministère des Transports et des Affaires maritimes a annoncé le mercredi 9 septembre 2026, des stickers pour lutter contre la fraude à la visite technique. Le nouveau dispositif - annoncé par Oumar Sacko, directeur général des Transports terrestres et de la circulation (Dgttc) - sera en usage à partir du 1eᣴ octobre 2026. L'annonce a été faite en compagnie de l'ensemble des opérateurs agréés : Sicta, Mayelia, Silotec, Ccta et Recta-CI. Un agent dédié sera donc déployé sur chaque site de contrôle technique du pays, fixe ou mobile, avec pour mission de veiller à la conformité des procédures.

Au dire d'Oumar Sacko, l'agent déployé aura pour mission de constater la présence physique du véhicule et de poser - lui-même - le nouveau sticker sécurisé. « L'objectif de Monsieur le ministre des Transports est de garantir qu'aucun véhicule ne reparte avec un certificat sans avoir réellement subi la visite. La réforme s'accompagne d'un nouveau sticker sécurisé, appelé à remplacer progressivement le PVC, et d'une plateforme numérique de traçabilité », a-t-il expliqué. Oumar Sacko, avait à ses côtés des représentants de l'Autorité de régulation du transport intérieur (Arti) et de la Direction de la communication et des relations publiques du maroquin dirigé par Amadou Koné.

À travers cette réforme, adossée à une plateforme numérique qui tracera chaque passage en temps réel, immatriculation, validité, résultat, numéro du sticker, le ministère des Transports et des Affaires maritimes, à travers la Dgttc, entend apporter une réponse efficace à la problématique de la fraude à la visite technique. Notons qu'une phase pilote, une formation et une vaste campagne de sensibilisation sont prévues avant le déploiement effectif.