Afrique de l'Ouest: JOAJ 2026 - A Accra, Mgr Touabli appelle la jeunesse à puiser dans le Christ pour bâtir une Afrique debout

Les premières Journées ouest-africaines de la jeunesse (JOAJ) se tiennent à Accra, au Ghana, du 7 au 12 septembre 2026. À l'ouverture, Mgr Alexis Touabli Youlo a exhorté les jeunes catholiques des 16 pays de la sous-région à puiser dans leur foi le courage de devenir des artisans de paix et d'espérance.

Des drapeaux aux couleurs des différents pays, des chants, des sourires et une même ferveur spirituelle.

Depuis lundi 7 septembre 2026, le diocèse d'Accra, au Ghana, accueille les premières Journées ouest-africaines de la jeunesse (JOAJ). Un rendez-vous qui rassemble des délégations de jeunes venues des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest autour d'un même idéal : faire de la jeunesse catholique une force de paix, de réconciliation et d'espérance.

La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue mardi 8 septembre à l'Achimota School, en présence de plusieurs autorités politiques, administratives, coutumières et ecclésiastiques.

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Parmi elles figuraient notamment Mgr Julien Kaboré, nonce apostolique au Ghana, et Mgr Alexis Touabli Youlo, évêque de San Pedro, en Côte d'Ivoire, et président des Conférences épiscopales réunies d'Afrique de l'Ouest (CERAO-RECOWA).

Dans une atmosphère à la fois fraternelle et solennelle, les jeunes participants ont affiché la diversité culturelle, linguistique et spirituelle de la sous-région. Une diversité qui, loin de constituer une barrière, s'est exprimée comme une richesse au service de la communion.

« Puisez en Jésus-Christ le courage nécessaire »

Prenant la parole lors de la série d'allocutions, Mgr Alexis Touabli Youlo a salué la mobilisation de la jeunesse catholique et sa participation à ce premier rendez-vous sous-régional.

S'inspirant du thème des JOAJ, « Prenez courage : les jeunes catholiques, acteurs et agents de paix et d'espérance en Afrique de l'Ouest », le prélat ivoirien a invité les participants à puiser dans le Christ la force nécessaire pour affronter les difficultés de leur génération et témoigner de leur foi.

« Merci d'avoir répondu à l'appel du Christ, car en vérité, c'est Lui qui vous a appelés ici. Il vous dit : gardez courage. Il vous a appelés pour vous donner les grâces et les forces dont vous avez besoin pour avancer », a-t-il déclaré.

Pour Mgr Touabli, la rencontre d'Accra doit permettre aux jeunes de repartir avec une force nouvelle face aux incertitudes qui jalonnent leur parcours. « Vous êtes venus puiser le courage nécessaire pour continuer votre route, quelle que soit l'épaisseur du brouhaha », a-t-il lancé.

S'appuyant sur l'image biblique du passage de la mer Rouge, l'évêque de San Pedro a rappelé que Dieu demeure présent dans l'histoire et ouvre des chemins même dans les situations qui paraissent sans issue. « Ce même Dieu ouvrira toujours le chemin pour vous, jeunes gens et jeunes filles, afin que vous marchiez vers votre avenir avec détermination et sérénité », a-t-il assuré.

Une jeunesse face aux défis de son époque

Le message de l'évêque intervient dans un contexte sous-régional marqué par les conflits, l'extrémisme violent, le terrorisme et les crises sociopolitiques. Autant de défis qui interpellent directement la jeunesse ouest-africaine.

Face à cette réalité, Mgr Touabli a appelé les jeunes catholiques à ne pas rester spectateurs. Il les a exhortés à devenir des « artisans de paix et d'espérance » dans une Afrique confrontée, selon ses mots, à « l'orage des conflits », aux crises sociopolitiques à répétition et à « ses propres contradictions ».

Les JOAJ doivent ainsi dépasser le cadre d'une simple rencontre fraternelle. Elles sont appelées à constituer un temps de ressourcement spirituel, mais également de prise de conscience et d'engagement.

« Vous êtes venus puiser en Jésus-Christ le courage nécessaire pour être des hommes et des femmes debout, en vue de bâtir une Afrique debout », a souligné le président de la CERAO-RECOWA.

Former des acteurs de paix

À travers ces premières Journées, les Conférences épiscopales réunies d'Afrique de l'Ouest ambitionnent d'outiller les jeunes afin qu'ils puissent jouer un rôle accru dans la prévention des conflits, la réconciliation, la paix et la sécurité.

La rencontre entend également contribuer à revitaliser la pastorale des jeunes et à favoriser l'émergence d'une génération engagée, solidaire et capable de relever les défis liés notamment au chômage, à la précarité et à la peur.

Durant les journées de formation, plusieurs activités spirituelles et éducatives sont prévues. Mercredi 9 septembre, une session animée par les évêques sera consacrée au leadership, à l'engagement social et à la lutte contre l'extrémisme violent. Jeudi 10 septembre, une catéchèse mariale portera sur Marie, Reine de la paix et modèle de disciple.

Vendredi 11 septembre, une dernière catéchèse préparera les participants à leur engagement concret en faveur de la paix dans leurs communautés.

Les premières JOAJ s'achèveront samedi 12 septembre par une messe d'action de grâce. Au terme de ce rendez-vous, les jeunes catholiques ouest-africains seront appelés à repartir vers leurs communautés avec un même défi : transformer leur foi en engagement et faire de l'espérance un levier pour construire une Afrique plus pacifique et plus solidaire.