Afrique de l'Ouest: Gada 2026 - La danse au coeur d'une célébration internationale

Dans un contexte où la Côte d'Ivoire affirme progressivement sa place de carrefour culturel en Afrique de l'Ouest, le Festival des Grands Ateliers des Arts (Gada) entend contribuer à la visibilité de la création ivoirienne sur la scène internationale.

Ainsi, du 23 au 25 octobre 2026, la Côte d'Ivoire accueillera la 5e édition des Gada. Porté par la compagnie Mehansio, ce rendez-vous entend faire de la danse un espace de création, de dialogue interculturel et de cohésion sociale.

Pour cette nouvelle édition, les Gada ambitionnent de réunir artistes, communautés et public autour d'une programmation qui dépasse le seul cadre de chorégraphique.

Danse, musique, photographie, cinéma, conte, slam et autres expressions artistiques seront mobilisés pour célébrer la diversité culturelle et la créativité. Plus de 20 000 spectateurs sont attendus autour de cette manifestation qui se veut également inclusive et fortement ancrée dans les communautés.

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À l'origine des Gada, la compagnie Mehansio, fondée en 2020 par le chorégraphe et danseur, Jean-Paul Mehansio, développe une approche mêlant danse contemporaine, urbaine et traditionnelle africaine. « Notre compagnie place l'excellence artistique au même niveau que la transmission et l'engagement communautaire », explique le chorégraphe et danseur de renommée internationale.

Cette philosophie trouve, notamment, son expression à la Cocoteraie des Arts, espace culturel et de résidence d'artistes installé à Mondoukou, dans la commune de Grand-Bassam. « Le lieu accueille des activités de création, de formation et de diffusion, et constitue un point de rencontre entre artistes ivoiriens et internationaux », ajoute-t-il.

Directeur artistique des Gada, Jean-Paul Mehansio dispose d'une expérience internationale forgée entre la Côte d'Ivoire, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les États-Unis.

Formé à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac), à l'école des Beaux-Arts de Györ, en Hongrie, à l'école des Sables, au Sénégal et au Centre national de la danse de pantin, en France, il a participé à plusieurs grands rendez-vous chorégraphiques internationaux.

Son parcours l'a également conduit à collaborer avec différents chorégraphes et metteurs en scène, tout en animant des stages de danse contemporaine, urbaine et traditionnelle africaine dans plusieurs pays.

Distingué en 2021 comme meilleur chorégraphe de Côte d'Ivoire dans la catégorie danse contemporaine lors de la Journée mondiale de la danse, Jean-Paul Mehansio défend une conception de l'art tournée vers la transmission et le développement social.

Avec les Gada 2026, cette vision entend prendre une nouvelle dimension. Pendant trois jours, la danse sera ainsi présentée non seulement comme un spectacle, mais comme un langage capable de rapprocher les générations, les cultures et les communautés.