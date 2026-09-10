Angola: Le ministre des Ressources minérales signale un intérêt régional pour la raffinerie de Lobito

Benguela — Le ministre angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a qualifié ce mercredi la visite du Président du Botswana, Duma Gideon Boko, sur le site du projet de la raffinerie de Lobito (Angola), de signe positif quant à l'importance stratégique de cette infrastructure pour la région.

La visite du chef d'État botswanais à la raffinerie de Lobito, dotée d'une capacité de traitement de 200 000 barils de pétrole brut par jour, intervient alors que l'Angola s'affirme comme un pôle énergétique régional.

À ce titre, l'Angola cherche à renforcer ses relations économiques avec les pays d'Afrique australe, notamment le Botswana, la République démocratique du Congo, la Namibie et la Zambie, en tirant parti des opportunités offertes par le développement du corridor de Lobito.

S'adressant aux journalistes à l'issue de la visite du chef d'État botswanais, le ministre Diamantino Azevedo a souligné que la présence de Duma Gideon Boko sur le site a permis de mettre en évidence l'envergure et la pertinence régionale de la raffinerie, en particulier pour ce pays d'Afrique australe.

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Selon Diamantino Azevedo, le Président du Botswana s'est montré satisfait de ce qu'il a vu ; il a posé des questions sur le projet et a manifesté son intérêt pour les progrès réalisés dans sa mise en oeuvre.

« L'importance stratégique de ce projet, y compris à l'échelle régionale, a été réaffirmée ici », a déclaré le ministre angolais, ajoutant qu'il appartiendrait désormais aux autorités du Botswana de décider d'une éventuelle participation à l'initiative.

Interrogé sur les attentes concernant la demande de financement adressée à un consortium de banques chinoises et au secteur bancaire commercial, Diamantino Pedro Azevedo a indiqué que cette question ne figurait plus parmi les principales préoccupations du projet, compte tenu du niveau d'avancement déjà atteint.

« Le projet progresse conformément au calendrier », a affirmé le responsable, soulignant que Sonangol a jusqu'à présent pris en charge les dépenses liées à la réalisation de l'ouvrage.

Le ministre a également révélé l'existence de plusieurs propositions de financement et de marques d'intérêt de la part d'entreprises souhaitant participer au projet, tout en précisant que le gouvernement angolais ne comptait pas prendre de décisions hâtives à ce sujet.

« Nous ne voulons prendre aucune décision dans la précipitation, car nous avons déjà franchi les étapes les plus complexes du projet », a-t-il expliqué, ajoutant que le processus continuerait d'être mené avec prudence, dans le but d'atteindre les objectifs fixés pour l'achèvement de la raffinerie.

Avancement des travaux

Concernant l'état d'avancement des travaux, Diamantino Azevedo a confirmé que le projet progresse de manière positive et conformément aux objectifs fixés par le gouvernement.

« Nous sommes sur la bonne voie et, comme je l'ai dit, nous respectons les objectifs établis. C'est l'essentiel à l'heure actuelle », a déclaré le ministre.

Quant à la possibilité que le Botswana accepte l'invitation du gouvernement angolais à nouer un partenariat pour le projet de la raffinerie de Lobito, le ministre a renvoyé toute décision aux autorités de ce pays.

Diamantino Azevedo a rappelé que le Président Duma Gideon Boko avait eu l'occasion de visiter les installations, de prendre connaissance du projet et de poser des questions ; il appartient désormais au Botswana d'évaluer son intérêt éventuel pour une participation à ce projet.

« La décision concernant ce qu'ils envisagent de faire à l'avenir pour ce projet leur appartient désormais », a déclaré le ministre.

Interrogé sur la question de savoir si le Président du Botswana avait indiqué un délai pour répondre à l'invitation du gouvernement angolais concernant une éventuelle participation au projet, Diamantino Pedro Azevedo a affirmé qu'il que la décision relève exclusivement du Chef de l'État botswanais et des autorités de ce pays.

À propos de la raffinerie

La raffinerie de Lobito constitue l'un des projets majeurs du secteur pétrolier angolais ; elle s'inscrit dans la stratégie du pays visant à accroître la capacité de raffinage nationale, à réduire la dépendance aux importations de produits raffinés et à renforcer sa position sur le marché énergétique régional.

Lancé en 2012, le projet de la raffinerie de Lobito représente un investissement actualisé de 6,2 milliards de dollars, dont 1,6 milliard a déjà été engagé.

Le démarrage de la première phase de production de la raffinerie est prévu pour 2029, en se concentrant uniquement sur des produits tels que le gazole, le carburéacteur (jet fuel), le fioul et le naphta, à l'exclusion de l'essence.

Une fois la raffinerie de Lobito pleinement opérationnelle, elle devrait traiter 200 000 barils de pétrole brut par jour, avec pour objectif de réduire la dépendance de l'Angola vis-à-vis des produits raffinés importés.