Angola: Le Président du Botswana visite les travaux de la raffinerie de Lobito

Lobito — Le Président du Botswana, Duma Gideon Boko, a reçu ce mercredi, à Benguela, des explications sur les phases de construction de la raffinerie de pétrole de Lobito ainsi que sur les opportunités qu'elle pourrait offrir aux marchés régional et international.

Visiblement satisfait de cette infrastructure pétrolière, dont le Botswana souhaite devenir actionnaire, Duma Gideon Boko a pu apprécier l'envergure de la raffinerie, en s'appuyant sur les informations communiquées par la ministre des Ressources minérales et de l'Énergie de son pays, Bogolo Kenewendo, qui avait visité le site le 28 avril 2026.

Lors de ce déplacement à Lobito, Duma Gideon Boko et sa délégation étaient accompagnés des ministres angolais des Relations extérieures, Téte António, et des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, ainsi que du gouverneur de Benguela, Manuel Nunes Júnior, et du président du conseil d'administration de la Sonangol, Sebastião Martins.

À cette occasion, le président du conseil d'administration de la Sonangol a confirmé qu'outre le Botswana, d'autres entités sont intéressées par un investissement dans la raffinerie de Lobito, notamment le Fonds souverain de l'Angola ainsi que des banques angolaises et chinoises.

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« Toutes les institutions financières souhaitant s'associer à nous seront les bienvenues », a-t-il déclaré.

Concernant les travaux en cours, Sebastião Martins a indiqué qu'ils ont atteint un taux d'exécution physique de 26 % et que la Sonangol a déjà investi, à ce jour, 1,6 milliard de dollars.

Le dirigeant de la compagnie pétrolière publique angolaise a également précisé qu'après 2029, date à laquelle toutes les infrastructures seront érigées, l'entreprise prévoit d'installer un complexe pétrochimique dans la zone de la raffinerie.

Selon Sebastião Martins, une fois le processus de raffinage opérationnel, la production ne se limitera pas aux produits destinés à l'Angola et à la région ; elle permettra également de lancer la fabrication d'une gamme de produits dérivés.

Parmi les produits raffinés figureront le gazole, l'essence, le kérosène (Jet A-1) et le fioul, outre la production de bitume et de soufre, qui servent de matières premières pour d'autres types d'activités.

La raffinerie de Lobito, également connue sous le nom de Sonaref, s'étend sur une superficie de 3 800 hectares ; on y trouve notamment le complexe administratif, des terrasses, un terminal maritime, une conduite d'adduction et les voies d'accès.

Elle aura une capacité de traitement de 200 000 barils de pétrole par jour.