Angola: La ministre des Finances met l'accent sur la consolidation budgétaire à Londres

Luanda — Les réformes économiques, la consolidation budgétaire et la stratégie de change de l'Angola ont été mises en avant mardi, à Londres, par la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa.

S'exprimant lors de l'ouverture du Forum d'affaires et d'investissement Angola-Royaume-Uni à Londres, qui se tient les 8 et 9 septembre, la gouvernante a également abordé les perspectives macroéconomiques du pays, en insistant sur la gestion de la dette à moyen terme, la diversification des sources de financement et l'atténuation des risques.

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP, la ministre a axé son discours sur le portefeuille d'actifs et le calendrier du Programme de privatisation (PROPRIV), ainsi que sur le développement du marché des capitaux.

Le communiqué précise que l'ordre du jour comprenait également des rencontres bilatérales avec des dirigeants d'institutions financières afin d'explorer les possibilités de coopération en matière d'infrastructures et de nouvelles solutions de financement.

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« Par ailleurs, des équipes de la BODIVA et de la Commission des marchés de capitaux (CMC) ont rencontré le London Stock Exchange Group afin de renforcer les capacités techniques et de préparer les opérations futures », indique le document.

L'Angola y participera avec une délégation conduite par la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa. Cette délégation comprend des représentants du ministère des Finances et de ses organismes relevant, du ministère du Plan, de l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), ainsi que des banques commerciales et des institutions financières.