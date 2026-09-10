Afrique: L'Organisation africaine du pétrole exhorte les banques à mobiliser des ressources

Luanda — Le secrétaire général de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains (OPPA), Farid Ghezali, a exhorté mercredi à Luanda les banques à mobiliser des ressources pour soutenir le secteur énergétique du continent.

Le chef de l'organisation continentale a lancé cet appel lors de la 7e édition de la Conférence et Exposition internationale sur le pétrole et le gaz en Angola (AOG 2026).

Il a reconnu que de nombreux projets énergétiques africains viables se heurtent encore à des difficultés faute de financement.

Par conséquent, il estime que l'Afrique doit renforcer ses capacités financières, les banques jouant un rôle central.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, il a plaidé pour la transformation du potentiel du continent en valeur économique réelle, ce qui implique d'investir dans les infrastructures, le raffinage et le développement gazier, ainsi que de renforcer les industries locales afin de créer des réseaux de valeur générateurs d'emplois et de recettes publiques.

« Le succès de notre secteur énergétique ne peut se mesurer uniquement au nombre de barils produits ou exportés. Il doit également se mesurer à l'électricité produite, aux emplois créés et à la valeur ajoutée pour notre économie », a-t-il ajouté.

Le responsable a souligné que l'AOG 2026 témoigne de l'engagement à créer une valeur plus durable à partir des ressources énergétiques du continent et reflète l'ambition africaine de faire de l'énergie un moteur de développement industriel et de prospérité partagée.

Il a affirmé que la vision de l'Angola pour ce secteur est en phase avec l'ambition continentale, partant du principe que les ressources naturelles doivent soutenir non seulement la production et l'exportation, mais aussi l'industrie, la technologie, l'entrepreneuriat et l'intégration régionale.

La 7e édition de la Conférence et Exposition internationale sur le pétrole et le gaz en Angola se déroule sur deux jours et réunit des experts et des entreprises du secteur, qui abordent des sujets tels que l'exploration et la production de pétrole et de gaz, la transition énergétique et le développement durable.

L'ouverture officielle de l'événement est prévue ce mercredi.