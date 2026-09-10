Angola: TotalEnergies renforce son engagement au pays

Luanda — TotalEnergies prépare de nouveaux projets d'exploration pétrolière en Angola, axés sur le développement des découvertes et leur raccordement aux infrastructures existantes, a annoncé mardi, à Luanda, le directeur général du groupe, Patrick Pouyanné.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une rencontre avec le Président de la République, João Lourenço, le dirigeant a expliqué que cette réunion avait permis d'analyser la continuité des investissements de l'entreprise en Angola et les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de nouveaux projets d'exploration et de production.

Patrick Pouyanné a indiqué que TotalEnergies entendait tirer parti des infrastructures existantes pour développer les nouvelles découvertes, dans le cadre d'une stratégie visant à optimiser les investissements et à étendre l'activité du groupe dans le pays.

Le dirigeant a souligné l'importance de la présence de TotalEnergies en Angola, où le groupe a déjà investi plus d'un milliard de dollars américains.

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« C'est un moment important pour TotalEnergies d'être en Angola », a déclaré Patrick Pouyanné, réaffirmant l'engagement du groupe envers de nouveaux projets d'exploration et de production dans le pays.

Par ailleurs, Patrick Pouyanné a considéré l'investissement dans la construction de raffineries en Angola comme stratégique, compte tenu de la nécessité de renforcer la sécurité d'approvisionnement en carburant.

Le dirigeant a souligné que le pays exporte du pétrole brut mais importe de l'essence, ce qui explique pourquoi l'augmentation des capacités de raffinage pourrait réduire la dépendance extérieure et valoriser la production nationale.

« Investir dans une raffinerie en Angola pourrait s'avérer une bonne politique », a estimé le directeur général de TotalEnergies, pour qui la création de conditions favorables pourrait attirer des investissements privés dans le secteur.

Selon Patrick Pouyanné, le renforcement des capacités de raffinage permettrait de réduire les ressources financières consacrées à l'importation de produits raffinés et de contribuer à une plus grande sécurité énergétique.

TotalEnergies a débuté ses activités en Angola en 1953, avant même l'indépendance, et s'y est solidement implantée, notamment dans l'exploration et la production en eaux profondes.

Aujourd'hui, l'entreprise est présente dans les secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, ainsi que dans la distribution, et fêtera ses 73 ans de présence sur le marché angolais en 2026.