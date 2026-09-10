Afrique: L'Angola en demi-finale du Championnat d'Afrique de handball junior

Luanda — L'équipe nationale masculine de handball juniors a battu le Rwanda (28-22) ce mercredi et s'est qualifiée ainsi pour les demi-finales du Championnat d'Afrique de la catégorie, qui se déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Grâce à cette victoire, la sélection angolaise a également validé sa qualification pour le Championnat du monde juniors 2027, prévu en Macédoine du Nord du 23 juin au 4 juillet.

Au cours d'un match marqué par plusieurs égalités, l'Angola a rejoint les vestiaires avec une courte avance d'un but (13-12).

En seconde période, l'équipe nationale a fait preuve de plus de détermination et d'une meilleure efficacité au tir, parvenant à contenir les principales offensives rwandaises.

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Lors de la phase de poules, l'Angola avait débuté sa campagne par une victoire écrasante sur Madagascar (49-17) avant de s'imposer à nouveau lors de la deuxième journée face au Nigeria (29-25).

Lors de la dernière journée de cette phase, les Angolais se sont inclinés face à l'Algérie (22-25) ; ce résultat n'a toutefois pas empêché l'équipe dirigée par Edgar Neto de poursuivre la compétition et de décrocher sa place en demi-finale.

Toujours ce jour, dans le cadre des demi-finales, s'affrontent la Guinée et le Nigeria, la Tunisie et la République démocratique du Congo, ainsi que la Libye et l'Égypte.