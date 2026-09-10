Sénégal: La Couverture sanitaire universelle veut enrôler 10 000 nouvelles personnes en 15 jours à Thiès

Thiès — L'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) projette d'enrôler dix-mille personnes en 15 jours, dans le cadre d'une campagne lancée le 7 septembre, à Thiès (ouest), pour espérer porter à 70 000 le nombre de bénéficiaires dans la région, a appris l'APS du chef du service régional de l'Agence, El Hadji Souleymane Ndoye.

"Nous avons enrôlé environ 500 personnes depuis le lancement du camp d'enrôlement (le 7 août) [à Thiès]. A ce rythme, vu que le camp d'enrôlement est prévu pour 15 jours, nous pensons pouvoir enrôler plus de 10 000 Thiessois", a-t-il noté.

Ces enrôlements s'inscrivent dans le cadre d'une campagne nationale menée par l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle, qui a débuté dans les régions de Dakar et de Fatick, et se poursuit sur tout le territoire national.

"Nous avons déjà enrôlé 60 000 personnes au niveau de la région de Thiès", a dit M. Ndoye qui voit dans cette performance, la preuve que les populations "comprennent davantage" le programme de la Couverture sanitaire universelle, espérant porter à 70 000 le nombre de bénéficiaires dans la région.

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Il a assuré que ces camps d'enrôlement vont permettre de poursuivre cette dynamique de sensibilisation pour rapprocher le service public de la couverture sanitaire universelle des populations.

Les personnes enregistrées lors des camps d'enrôlement, obtiennent immédiatement leur carte, a-t-il relevé, notant que c'est l'une des facilités qui ont été intégrées dans le processus, afin de permettre aux usagers de "comprendre davantage le programme".

"Nous avons commencé par les départements de Rufisque et de Dakar. Nous avons été dernièrement dans la région de Fatick, aujourd'hui nous sommes à Thiès. Et nous allons bientôt retourner à Keur Massar, pour terminer l'enrôlement au niveau de la région de Dakar", a, pour sa part, rapporté le responsable de la communication de l'Agence sénégalaise de la CSU, Aly Fall.

Il a informé que le camp d'enrôlement ira à Kaolack, puis à Tambacounda, à Kédougou, pour terminer à Matam, avant fin septembre.

Selon M. Fall, cette démarche de communication de masse de l'agence de la CSU vise à sensibiliser les Sénégalais sur l'importance du programme, afin qu'ils se l'approprient et cherchent à se doter de la carte d'assuré.

"[La carte] vous permet d'avoir une assurance maladie, mais également une prise en charge beaucoup plus facile au niveau des structures de santé publique du Sénégal", a noté Aly Fall.

Il a indiqué qu'elle offre une prise en charge à hauteur de "80%" dans toutes les structures de santé publique et couvre l'achat des médicaments à 50% dans les officines privées, soulignant qu'il n'y a pas encore de prise en charge dans les structures de santé privées.