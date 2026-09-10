Congo-Kinshasa: Ubuntu Panafrica appelle à une collaboration civilo-militaire pour renforcer l'efficacité de l'armée

10 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le terrorisme, célébrée chaque 11 septembre, le mouvement Ubuntu Panafrica a organisé une conférence de presse au Centre culturel de Kinshasa, ainsi que d'autres activités connexes. Objectif : dire non au terrorisme et soutenir les FARDC dans leur combat contre le M23 et les autres éléments qui déstabilisent la paix en RDC.

Selon Bafilemba Bienda, PCA d'Ubuntu Panafrica, la lutte contre l'insécurité exige une collaboration civilo-militaire pour plus d'efficacité sur le terrain.

« Une armée, fut-elle bien équipée, ne saurait vaincre l'ennemi sans le soutien et la participation de la population », renchérit Me Andera Baliamu, chef de projet d'Ubuntu Panafrica.

Dans la même optique, Ubuntu Panafrica annonce une autre conférence le 21 septembre, à l'occasion de la journée internationale de la paix, pour promouvoir la collaboration entre civils et militaires comme gage de stabilité et de sécurité.

Ubuntu Panafrica se présente comme un Centre de Réflexion, d'Éveil et d'Élévation de conscience panafricaine, engagé dans la sensibilisation et la mobilisation citoyenne pour la paix et la sécurité en Afrique.

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