Sénégal: Le pays 'déterminé' à développer ses capacités technologiques

Dakar — Le ministère des Télécommunications et du Numérique réaffirme l'ambition du Sénégal de renforcer sa souveraineté numérique en consolidant la protection de ses réseaux et systèmes d'information, tout en développant ses capacités nationales dans les domaines de l'intelligence artificielle.

Cette orientation part du constat que "le numérique est désormais au coeur du fonctionnement de l'administration, de l'économie de services et de la vie quotidienne des citoyens", peut-on lire dans une note de la tutelle transmise à l'APS.

La même source présente le numérique comme un "levier de progrès, d'efficience, de compétitivité et d'inclusion", relevant toutefois que "la "dépendance croissante expose également le pays à des vulnérabilités" liées notamment au terrorisme, à l'espionnage et au piratage.

Selon le ministère des Télécommunications et du Numérique, ces menaces ne concernent plus uniquement les acteurs du secteur numérique, mais peuvent toucher l'ensemble des secteurs essentiels au fonctionnement de la société et de l'économie.

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"Une cyberattaque majeure contre une infrastructure stratégique pourrait ainsi compromettre la continuité de services essentiels, entraîner des pertes financières importantes et porter atteinte aux droits des citoyens", fait-on savoir.

L'intelligence artificielle au coeur de la transformation

Le ministère cite, à titre d'illustration, l'attaque qui avait paralysé en juillet 2023 la plateforme kényane eCitizen, par laquelle transitent plus de 5.000 services publics, notamment les passeports, visas, permis de conduire, documents d'état civil et immatriculations.

L'incident avait également perturbé plusieurs services, dont les paiements par mobile money, l'achat d'électricité et la billetterie ferroviaire, a-t-il poursuivi.

La protection des réseaux et systèmes d'information apparaît ainsi, aux yeux du gouvernement, comme un "impératif de sécurité nationale et de continuité de l'État, et non plus comme une simple question technique".

La stratégie de souveraineté numérique s'accompagne également d'initiatives destinées à renforcer les capacités nationales dans les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, souligne le département ministériel.

Il cite à ce propos, le programme Sénégal Digital Factory qui prévoit la mise en place d'un centre national de l'intelligence artificielle qui se propose d' accompagner les startups en mettant en place un écosystème regroupant chercheurs et innovateurs dans une perspective de passer de "l'idée au produit".

Il s'agira de favoriser "l'émergence de solutions et de capacités nationales dans un domaine considéré comme stratégique pour l'avenir du numérique", a encore fait valoir le communiqué, insistant sur "la gouvernance de l'intelligence artificielle".