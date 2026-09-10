Angola: Le MINSA offre plus de 4 500 places en spécialisation infirmière

Luanda — Le ministère de la Santé (Minsa) offrira 4 800 places en formation spécialisée infirmière afin d'étendre et de décentraliser la formation spécialisée des professionnels de santé dans différentes provinces d'Angola.

L'information a été communiquée mardi à Luanda par le coordinateur et directeur technique du Programme de formation des ressources humaines en santé (PFRSH), Job Monteiro, lors d'une réunion de travail rassemblant des responsables du secteur de la santé aux niveaux central et provincial.

Selon Job Monteiro, ces places seront réparties dans différents domaines de spécialisation infirmière, notamment la santé communautaire, la santé maternelle et néonatale, la pédiatrie, les urgences et la traumatologie, la néphrologie, les soins intensifs, l'anesthésiologie et la réanimation, l'infectiologie et l'ophtalmologie.

« Cette initiative ouvre également de nouveaux domaines de formation ; pour la première fois, des spécialisations en soins infirmiers, en cardiologie, en oncologie et en médecine légale seront proposées », a-t-il souligné.

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L'expansion, a-t-il poursuivi, devrait couvrir les provinces de Malanje, Moxico, Moxico Leste, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Zaire, Namibe, Cuando et Cubango, rapprochant ainsi la formation spécialisée des professionnels travaillant en dehors des grands centres urbains.

Il a précisé que la mise en oeuvre de cette formation dépendra toutefois de l'existence de conditions minimales dans les provinces candidates.

Job Monteiro a expliqué que les sites sélectionnés doivent disposer d'infrastructures adéquates, d'équipements, d'un accès internet, de salles de classe climatisées, d'installations sanitaires et d'unités hospitalières capables d'assurer les stages pratiques des stagiaires.

« Il appartiendra aux provinces de garantir les espaces nécessaires, tandis que le projet devra les soutenir en fournissant l'équipement et le matériel pédagogique », a-t-il indiqué.

Outre les places en spécialisation infirmière, le programme prévoit 2 565 places pour les formations postsecondaires, environ 400 pour les techniciens en diagnostic et thérapie, et 320 autres pour les carrières médicales.

Le lancement des nouveaux programmes de formation est prévu pour octobre, sous réserve du respect des exigences établies et de la publication des avis correspondants.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du programme susmentionné, financé par la Banque mondiale et mis en oeuvre par le ministère de la Santé, par l'intermédiaire de l'Institut de spécialisation en santé (IES) et de l'Unité de mise en oeuvre des projets, qui vise à former 38 000 professionnels d'ici 2028.