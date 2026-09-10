Afrique: L'Angola participe au Sommet international de l'espace en France

9 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/VIC/SB

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, participe ce mercredi, au Sommet international de l'espace à Paris (France).

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en France, reçu par l'ANGOP, le ministre prendra part à des réunions bilatérales avec l'Agence spatiale africaine (AFSA), l'Agence spatiale portugaise et Airbus, Défense et Espace (DS), visant à renforcer le dialogue et la coopération dans le domaine spatial.

Le document précise que l'un des points centraux de la participation angolaise sera la signature de la déclaration d'intérêt pour rejoindre l'Alliance « Space4Ocean », une initiative qui promeut l'application des technologies, des données et des solutions spatiales au service de la protection des océans et du développement durable.

Le programme comprend également une session de haut niveau consacrée à l'industrie et à la recherche spatiale, ainsi que des interventions du président français, Emmanuel Macron, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

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Selon le document, des sessions consacrées à la sécurité spatiale, aux infrastructures futures, à la coopération internationale et à la vision africaine du secteur spatial sont également prévues.

Dans le cadre du programme diplomatique et technique, des contacts sont envisagés avec le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA) et le Centre national d'études spatiales (CNES).

Pour l'Angola, précise la note, la participation à cet événement revêt une importance particulière, car elle contribue au renforcement des partenariats internationaux et au développement des capacités nationales dans le secteur spatial, avec un impact sur l'innovation, la transformation numérique et le développement durable.

Elle souligne également que la présence du ministre Mário Oliveira, représentant le président de la République, João Lourenço, réaffirme l'engagement de l'Exécutif angolais à affirmer la place du pays sur la scène spatiale africaine et internationale.

Le Sommet international de l'espace est une rencontre de haut niveau qui réunit à Paris des dirigeants de plus de 100 pays, des scientifiques et des entreprises pour discuter de l'avenir de l'exploration spatiale et de la réglementation du secteur.

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