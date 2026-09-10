Angola: Le ministère de l'Environnement exhibe le documentaire « Elefantes fantasmas »

Luanda — Une projection du documentaire « Elefantes fantasmas » (Éléphants fantômes) a eu lieu mardi à Luanda, à l'initiative du ministère de l'Environnement en partenariat avec la Fondation Lisima.

Ce documentaire raconte l'histoire et la réalité des éléphants d'Angola, espèce emblématique de la faune nationale et essentielle à l'équilibre des écosystèmes du pays, offrant aux spectateurs un moment de réflexion et de sensibilisation à la conservation de la biodiversité angolaise.

Tout au long du récit, le documentaire explore certains paysages naturels de l'Angola et met en lumière la relation entre les communautés et la faune sauvage, soulignant les défis de la conservation, la nécessité de protéger la biodiversité et le potentiel du tourisme durable comme outil de valorisation du patrimoine naturel du pays.

À cette occasion, la ministre de l'Environnement, Ana Paula Pereira, a souligné l'importance de la conservation de la biodiversité et de l'implication des communautés, insistant sur le fait que la production de ce film représente l'aboutissement d'un travail continu de préservation de l'environnement dans le pays.

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Elle a souligné le classement de la zone comme site Ramsar d'importance internationale, couvrant plus de 35 000 kilomètres carrés de paysage d'une grande valeur écologique et hydrographique.

La gouvernante a indiqué que la région compte désormais 82 gardes forestiers formés, chargés de patrouiller environ 20 000 kilomètres carrés de forêt, en collaboration avec huit chefferies traditionnelles et les autorités locales.

La ministre a également mis en avant le changement radical d'image du pays sur la scène internationale, affirmant que l'Angola s'oriente vers une reconnaissance internationale grâce à la préservation de sa faune et de sa flore, comme en témoignent le retour et la protection des populations d'éléphants dans l'est du pays.