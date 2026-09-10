Tunisie: Défense nationale - Recrutement de 90 techniciens supérieurs de la santé militaire

Un concours externe sur dossiers pour le recrutement de quatre-vingt-dix (90) techniciens supérieurs de la santé militaire au grade d'adjudant d'actif au profit de la direction générale de la santé militaire est ouvert au ministère de la défense nationale, le 1er décembre 2026 et les jours suivants.

Publié au journal officiel de la République Tunisienne (JORT) du 08 septembre en cours, un arrêté du ministre de la défense nationale du 7 septembre 2026, portant ouverture d'un concours externe sur dossiers pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé militaire au grade d'adjudant d'actif au profit de la direction générale de la santé militaire précise que les postes sont ouverts dans les spécialités suivantes :

Orthoptie 2 ; Radiologie et radiothérapie 7 ; Biomédical 5 ; biologie médicale 17 ; Prothèse dentaire 6 ; Sciences infirmières 26

Anesthésie et réanimation 10 ; Soins d'urgences et réanimation 3 ; Instrumentation opératoire 8 ; Podologie et Pédicurie 2

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Nutrition humaine 1 ; hygiène hospitalière, prévention et environnement 1 ; Biotechnologie médicale (Génie cellulaire) 2

Le concours externe comprend deux épreuves qui se dérouleront sur deux jours consécutifs (le premier jour : test psychologique et le deuxième jour : test médical).

Les candidats doivent enregistrer leur participation via l'application informatique insérée sur le site électronique du ministère de la défense nationale dans les délais prévus par l'avis de publication du concours et imprimer le formulaire de candidature pour le joindre au dossier de candidature.

La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 octobre 2026.