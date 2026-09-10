Tunisie: Funérailles d'État du roi Harald V - Mohamed Ali Nafti représente la Tunisie à Oslo

9 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Sur instructions de Son Exellence le Président de la République, Monsieur Kaïs Saïed, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a présenté les condoléances du Chef de l'État au Roi Haakon VIII, Roi de Norvège, aux membres de la Famille Royale, au Ministre des Affaires Étrangères norvégien, M. Espen Barth Eide, ainsi qu'à plusieurs membres du Gouvernement norvégien, à l'occasion de sa participation aux funérailles d'Etat du regretté Roi Harald V, qui se sont tenues aujourd'hui mercredi le 9 septembre 2026 à la Capitale norvégienne Oslo.

La participation du Ministre traduit la profondeur des relations d'amitié et de coopération qui lient la République Tunisienne au Royaume de Norvège depuis les années soixante du siècle dernier, ainsi que le souci des deux parties de continuer à les renforcer et à les enrichir dans divers domaines, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des industries manufacturières, des technologies de pointe, des services et de l'économie bleue.

La Norvège constitue, en outre, un partenaire privilégié au sein du Forum d'Affaires Tunisien avec les pays d'Europe du Nord, lequel représente un espace important de coopération, de partenariat et de développement des échanges commerciaux et économiques entre les deux parties, ce Forum ayant tenu deux réunions à Tunis avec plusieurs opérateurs économiques des deux parties.

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