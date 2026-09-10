Burkina Faso: Opération Dougoukoloko - les FAMa neutralisent plusieurs bases et équipements terroristes à Mahou et Kadiania

9 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans le cadre de l'opération Dougoukoloko, l'Etat-major général des Armées a annoncé le ciblage et la neutralisation réussie de plusieurs points de concentration terroristes, abritant des combattants et du matériel de guerre, lors d'interventions menées les 8 et 9 septembre 2026 dans les régions de Koutiala et de Bougouni.

Selon la source sécuritaire, le mardi 8 septembre 2026, au nord-ouest de la localité de Mahou, région de Koutiala, l'exploitation de renseignements précis a permis de localiser huit points de concentration de groupes armés terroristes disposant de matériels de guerre et logistique dont plusieurs motocyclettes. Elle précise qu'après confirmation des renseignements et évaluation de la situation, les positions identifiées ont été ciblées et traitées avec succès.

Le mercredi 9 septembre 2026, la même source signale qu'au nord-est de Kadiania, région de Bougouni, plusieurs autres points de regroupement abritant de nombreux terroristes ainsi que divers matériels de guerre dont des motocyclettes, ont été repérés. Le commandement militaire relève qu'après analyse et confirmation des renseignements, les positions concernées ont également été traitées avec précision.

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La hiérarchie militaire signale que les opérations de surveillance et de reconnaissance se poursuivent dans les secteurs concernés afin d'évaluer avec précision les effets des frappes, d'établir un bilan consolidé et de rechercher puis neutraliser toute menace résiduelle.

L'Etat-major général des Armées réaffirme la détermination des FAMa à poursuivre, avec rigueur, professionnalisme et engagement, les opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire national. Il invite les populations à maintenir leur soutien et leur confiance aux forces engagées.

L'Essor/Mali

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