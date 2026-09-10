Angola: Un responsable exhorte les nouveaux fonctionnaires à l'engagement

Luanda — Le secrétaire d'État au Travail, Pedro Filipe, a exhorté mardi à Luanda les candidats admis aux trois concours de recrutement de la fonction publique à prendre conscience de leurs responsabilités et de leur engagement envers la nation.

Le responsable a lancé cet appel lors de la cérémonie d'ouverture des nominations de 221 nouveaux fonctionnaires des ministères des Transports (Mintrans), de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (Maptss) et de l'Institut pour la réinsertion sociale des anciens militaires (IRSEM).

À cette occasion, il a déclaré que l'entrée dans la fonction publique exige l'adhésion aux valeurs et aux principes déontologiques propres au secteur et la disponibilité à servir, quels que soient le lieu, les conditions et les responsabilités.

Pour lui, tous les fonctionnaires doivent faire preuve de sens du devoir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il ne s'agit pas simplement du début d'un nouvel emploi. L'entrée dans la fonction publique exige bien plus », a-t-il souligné.

La présidente du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration et de politiques publiques (ENAPP), Sandra Alves, a salué le courage, la résilience, l'engagement, la force et le dévouement des anciens candidats.

Selon elle, l'Angola a besoin de l'intelligence, des compétences, du dynamisme et du sens du devoir de chaque nouveau professionnel admis.

À ses yeux, aborder cette fonction avec humilité, responsabilité, détermination et conscience suppose avant tout de servir le citoyen et de contribuer quotidiennement à la construction d'un État plus fort, plus efficace et plus proche de ses citoyens.

« Je suis convaincue qu'avec ces principes, vous saurez honorer la confiance placée en vous et bâtir un parcours professionnel digne et exemplaire. Il s'agit désormais de tracer un chemin d'excellence, avec humilité, vers un épanouissement personnel et professionnel », a-t-elle souligné.

Lors d'une autre cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui, l'ENAPP a également remis leurs diplômes à 89 étudiants de master en droit du travail et ressources humaines et en droit et gestion de l'administration publique, en partenariat avec la Faculté de droit de l'Université Agostinho Neto.

Les concours de la fonction publique ont été organisés par l'Entité de recrutement unique (ERU), créée pour organiser et mener les concours de la fonction publique au sein de l'administration centrale et des institutions publiques en Angola.