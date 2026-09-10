Angola: Luanda accueille un spectacle de musique et de danses traditionnelles japonaises

Luanda — L'ambassade du Japon en Angola a accueilli mardi à Luanda un spectacle de musique et de danses traditionnelles japonaises, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cette initiative, qui a réuni des artistes des deux pays, a célébré les liens d'amitié et de coopération existants à travers des échanges culturels et la mise en valeur des expressions artistiques traditionnelles des deux cultures.

Le spectacle a présenté différentes expressions de la culture japonaise, mêlées à la musique et aux danses traditionnelles angolaises, offrant un moment d'échange et de célébration culturelle, et témoignant du renforcement des relations entre les deux peuples.

La représentation a débuté par la danse « Nihon-buyô », suivie de chants folkloriques japonais accompagnés au shakuhachi, une flûte traditionnelle japonaise, et au shamisen, un instrument à cordes.

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Les performances ont révélé différentes expressions de la tradition japonaise, avec des rythmes festifs et des moments d'interaction avec le public.

La rencontre culturelle entre l'Angola et le Japon a également été marquée par la participation du groupe de musique traditionnelle angolais « Nguami Maka », qui a donné un spectacle commun avec des artistes japonais, fusionnant ainsi des éléments des traditions musicales des deux pays.

Une mention spéciale a été faite lors de l'interprétation de la chanson « Angola Ondo », écrite par des artistes japonais et composée par le groupe Nguami Maka, qui mêle des éléments de la danse traditionnelle japonaise Bon Odori à l'expression musicale angolaise.

L'ambassadeur du Japon en Angola, Hiroaki Sano, a déclaré que cet événement visait à promouvoir la culture japonaise à l'occasion des 50 ans de relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays.

M. Sano a ajouté que l'Angola possède un fort potentiel pour renforcer davantage ses relations avec le Japon dans divers domaines, notamment l'agriculture et l'énergie.

« Il s'agit d'une occasion de promouvoir la compréhension mutuelle et de renforcer les liens culturels entre nos deux pays », a-t-il affirmé.

Le Japon soutient activement le déminage en Angola depuis les années 1990, en finançant le Centre national de déminage, la sensibilisation aux risques liés aux mines et l'assistance aux victimes.

Les deux pays renforcent leurs partenariats dans les domaines des infrastructures, du développement de la baie de Namibe, du secteur automobile et des études géologiques des ressources minérales.