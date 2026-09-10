Angola: Présentation d'une collection d'ouvrages sur le Sud-Ouest angolais à Cunene

Ondjiva — Le chercheur et universitaire Adriano Gomes a présenté mardi, dans la province de Cunene, quatre ouvrages scientifiques consacrés à l'étude du Sud-ouest angolais, portant sur les défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels sont confrontées les communautés.

Il s'agit des livres "O Sudoeste de Angola: A Ecologia do Colapso, as Dissonâncias do Desenvolvimento com 1.999 paginas", "O Apocalipse da Planura" (volumes I et II, avec 283 et 315 page) e "Pensar o Sudoeste" (348 pages), tous écrits par Adriano Gomes, le dernier en collaboration avec Carlos Ribeiro.

Dans une déclaration à l'ANGOP, l'auteur Adriano Gomes a indiqué que ces ouvrages, lancés le 26 juillet dernier à Lubango (Huíla), décrivent le vécu des populations rurales et le système de production, avec une attention particulière portée à l'agropastoralisme.

Il a déclaré que ces ouvrages sont le fruit de plus de sept années de recherche et visent à établir des liens entre le mode de vie des communautés locales dans les domaines de l'agriculture, du pastoralisme, des aspects sociaux, de la culture, de l'environnement et de l'interaction entre l'espace et l'homme.

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Il a précisé que "O Apocalipse da Planura" se compose de deux volumes consacrés au bassin du Cuvelai, « La Résonance du développement » au bassin du Cunene, tandis que "Pensar o Sudoeste" est un recueil de travaux de fin d'études.

« Ce sont des ouvrages d'une grande profondeur scientifique, qui s'adressent non seulement au monde universitaire, mais aussi aux institutions publiques et aux organismes gouvernementaux, avec plus d'un millier de références biographiques », a-t-il expliqué.

Lors de la présentation des ouvrages, le chercheur Agnelo Carrasco a indiqué qu'ils présentent, de manière générale, des connaissances empiriques utiles à la recherche scientifique sur le système agro-pastoral traditionnel de préservation des provinces de Huíla, Namibe et Cunene.

Il a déclaré que ces travaux offrent un aperçu de la région, considérée comme critique face aux changements climatiques et aux défis qui menacent la survie humaine, défis qui doivent être relevés avec la participation des communautés elles-mêmes.

À son tour, la directrice de l'Action pour le développement rural et l'environnement (ADRA), Alice Peso, a affirmé que la présentation de ces travaux vise à promouvoir la citoyenneté, l'inclusion sociale et la valorisation des savoirs.

Alice Peso a souligné que ces travaux constituent une contribution significative à la compréhension critique des dynamiques territoriales et au renforcement de la vision stratégique du développement durable, compte tenu de la complexité de la région semi-aride de l'Angola.

« Ce lancement représente une étape institutionnelle importante qui confirme le rôle de l'auteur dans la construction d'une voie vers une inclusion durable et l'union entre la science et la pratique communautaire », a-t-elle déclaré.