Angola: Le Président du Botswana en visite à Benguela

Luanda — Le Président du Botswana, Duma Boko, s'est rendu ce mercredi dans la province de Benguela, dans le cadre de sa visite d'État en Angola.

À la base aérienne militaire, le chef d'État tswanais a reçu les salutations d'adieu du secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes.

À Benguela, Duma Boko aura un programme chargé, avec notamment la visite du chantier de la Raffinerie de Lobito.

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Durant son séjour en Angola, le dirigeant botswanais s'est déjà rendu sur la place de la République à Luanda, où il a rendu hommage au président António Agostinho Neto et signé le livre d'or.

Il s'est ensuite rendu au palais présidentiel, où il a rencontré son homologue, João Lourenço.

Dans le cadre de sa visite, des réunions ont eu lieu entre les délégations ministérielles, qui ont signé plusieurs accords bilatéraux.

Duma Boko s'est également rendu à l'Assemblée nationale, où il a rencontré de courtoisie le président de l'Assemblée, Adão de Almeida.

Il a participé au Forum économique et commercial Angola-Botswana, où il a plaidé pour la suppression des obstacles et la création de canaux favorisant la libre circulation des affaires et des échanges commerciaux entre les deux pays.

Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et le Botswana ont été établies en 1975, dans le contexte de l'indépendance africaine et de l'émergence de nouveaux États sur le continent.

Depuis lors, les deux pays entretiennent une coopération fondée sur les principes de bon voisinage, de solidarité régionale et de respect de la souveraineté.

Sur le plan politique et diplomatique, l'Angola et le Botswana partagent des positions convergentes sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique australe, dans le cadre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), organisation régionale dont ils sont tous deux membres actifs.

Sur le plan économique, les deux pays sont engagés dans une phase de renforcement stratégique, axée sur la coopération économique bilatérale, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des diamants, des mines, de la santé et du tourisme.