Angola: Le pétrole brut Brent proche de 100 $US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent a ouvert la séance de mercredi à 99,46 $, soit une hausse de 2,34 $ par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Le prix du brut de la mer du Nord a poursuivi sa progression en raison des craintes de perturbations plus importantes de l'approvisionnement en pétrole et du trafic maritime dans le Golfe, suite à l'escalade des hostilités entre les États-Unis et l'Iran.

Mardi, l'armée américaine a déclaré avoir détruit cinq pétroliers iraniens en réponse à des attaques de missiles iraniens contre des navires américains, selon le site spécialisé « investing.com ».

En représailles, l'Iran a lancé des missiles contre des cibles américaines en Jordanie, mettant en même temps en garde les pays du Golfe, dont le Koweït et Bahreïn, contre tout soutien aux forces américaines.