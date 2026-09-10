Angola: Le pétrole brut Brent proche de 100 $US

9 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CSN/SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent a ouvert la séance de mercredi à 99,46 $, soit une hausse de 2,34 $ par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Le prix du brut de la mer du Nord a poursuivi sa progression en raison des craintes de perturbations plus importantes de l'approvisionnement en pétrole et du trafic maritime dans le Golfe, suite à l'escalade des hostilités entre les États-Unis et l'Iran.

Mardi, l'armée américaine a déclaré avoir détruit cinq pétroliers iraniens en réponse à des attaques de missiles iraniens contre des navires américains, selon le site spécialisé « investing.com ».

En représailles, l'Iran a lancé des missiles contre des cibles américaines en Jordanie, mettant en même temps en garde les pays du Golfe, dont le Koweït et Bahreïn, contre tout soutien aux forces américaines.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.