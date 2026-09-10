Tunisie: Rentrée scolaire - Saisie de plus de 54 000 fournitures scolaires non conformes

10 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les services du ministère du Commerce et du Développement des exportations ont procédé, à ce jour, à la saisie de 54 000 articles scolaires non conformes, dont 1 255 gommes fantaisie en forme de fruits et de légumes et 2 576 tubes de colle contenant des solvants organiques toxiques. C'est ce qu'a révélé Saloua Fatnassi, directrice de la qualité au sein du ministère, lors d'une intervention sur les ondes de la Radio Nationale.

La responsable a précisé que les équipes de contrôle ont effectué plus de 400 visites d'inspection sur le terrain. Ces opérations ont permis de prélever 760 échantillons afin de vérifier l'absence de substances chimiques dangereuses pouvant nuire à la santé des élèves.

Elle a également fait part de la constatation de plus de 150 infractions économiques. Ces manquements concernent principalement la détention de produits non conformes aux réglementations en vigueur, la dissimulation de marchandises ainsi que le défaut d'affichage des prix.

Face à ces abus, Saloua Fatnassi a lancé un appel à la vigilance et invité l'ensemble des citoyens à signaler toute infraction ou à porter plainte en contactant le numéro vert dédié : 80 100 191.

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