Tunisie: « Ville et culture » - La faculté des sciences humaines de Tunis accueille le 3e Colloque des chercheurs sur la jeunesse

La Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis accueillera, les 17 et 18 septembre 2026, les travaux du 3e Colloque des chercheurs sur les questions de culture et de jeunesse. Placée cette année sous le thème « Ville et culture », cette rencontre scientifique entend mettre en lumière les intersections entre l'espace urbain, les expressions culturelles et les pratiques de la jeunesse. L'objectif est d'explorer les moyens de bâtir des villes inclusives et durables à travers l'analyse des mutations sociales, architecturales et culturelles au sein des espaces publics.

Cette initiative est portée par l'Association tunisienne d'études sur la culture des jeunes, en partenariat avec le Laboratoire d'études pluridisciplinaires sur les transitions et les transformations, et en collaboration avec l'Université de Carthage, l'Institut supérieur de l'animation pour la jeunesse et la culture (ISAC), l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis (ENAU), avec le soutien du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

Au coeur du programme de cet événement académique figurent plusieurs axes fondamentaux, à commencer par l'analyse des pratiques artistiques et créatives des jeunes en milieu urbain, ainsi que leur impact sur la redéfinition de l'identité locale et du vivre-ensemble.

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Les participants se penchent également sur la médiation culturelle et l'innovation numérique, en interrogeant les mutations récentes de l'action culturelle à travers l'engagement citoyen et les cultures numériques urbaines émergentes.

Autre volet majeur : l'urbanisme et les politiques culturelles, abordés selon une approche croisée reliant sociologie, architecture et aménagement du territoire afin de soutenir un développement local intégré. Enfin, un accent particulier est mis sur les projets participatifs et l'autonomisation des jeunes, en analysant les initiatives associatives visant à réinventer les espaces publics pour en faire de véritables plateformes d'innovation sociale.

Selon les organisateurs, ce colloque constitue une opportunité majeure de faire dialoguer chercheurs en sciences humaines et sociales, architectes, acteurs de la société civile et intervenants culturels, dans le but d'échanger leurs expertises et de faire évoluer les politiques culturelles dédiées à la jeunesse et à la ville.