Tunisie: Prévention du cancer du col de l'utérus - Journée de sensibilisation à La Marsa, Riadh et Gammarth

Le centre des soins de santé de La Marsa ainsi que les centres de santé de base de Riadh et de Gammarth ont accueilli récemment une journée d'information et de sensibilisation consacrée à l'importance de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV). Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme national de prévention du cancer du col de l'utérus, sous la tutelle de la Direction régionale de la santé de Tunis.

Au programme de cette journée : des ateliers éducatifs axés sur les enjeux de la prévention, les méthodes de dépistage et l'importance d'un diagnostic précoce. Les organisateurs ont vivement insisté sur la nécessité de se mobiliser massivement autour de la campagne nationale de vaccination contre le HPV.

L'accent a été mis sur l'adhésion à cette campagne, déployée aussi bien en milieu scolaire que dans les centres de santé de base. Ce vaccin constitue aujourd'hui l'un des leviers majeurs pour protéger la santé des jeunes filles et réduire significativement les risques de développement du cancer du col de l'utérus.

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Cette démarche s'insère dans le cadre des efforts nationaux visant à promouvoir la culture sanitaire et à renforcer la prise de conscience collective autour de la prévention, un enjeu crucial pour la santé des femmes et l'amélioration globale des indicateurs de santé publique.