Tunisie: Tajerouine - Un réseau de trafic de drogue ciblant le milieu scolaire démantelé

À Tajerouine, les unités de la sûreté nationale ont porté un coup dur à un réseau local de trafic de stupéfiants. Munis des autorisations judiciaires requises, les forces de l'ordre ont mené une série de perquisitions ayant conduit à l'interpellation de trois individus, âgés de 28 à 35 ans.

Cette intervention fait suite à un travail d'investigation et de renseignement minutieux. Lors de la fouille des domiciles des suspects, les enquêteurs ont saisi une importante quantité de résine de cannabis (zotla) ainsi que des sommes d'argent conséquentes, issues de la revente.

Selon les premiers aveux des mis en cause, la marchandise était destinée à alimenter un réseau de revente en milieu scolaire. Informé des détails de l'affaire, le parquet du Kef a ordonné le placement en garde à vue des trois suspects, en attendant la finalisation des enquêtes et la prise des mesures légales qui s'imposent.