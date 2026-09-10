Tunisie: Tajerouine - Un réseau de trafic de drogue ciblant le milieu scolaire démantelé

10 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

À Tajerouine, les unités de la sûreté nationale ont porté un coup dur à un réseau local de trafic de stupéfiants. Munis des autorisations judiciaires requises, les forces de l'ordre ont mené une série de perquisitions ayant conduit à l'interpellation de trois individus, âgés de 28 à 35 ans.

Cette intervention fait suite à un travail d'investigation et de renseignement minutieux. Lors de la fouille des domiciles des suspects, les enquêteurs ont saisi une importante quantité de résine de cannabis (zotla) ainsi que des sommes d'argent conséquentes, issues de la revente.

Selon les premiers aveux des mis en cause, la marchandise était destinée à alimenter un réseau de revente en milieu scolaire. Informé des détails de l'affaire, le parquet du Kef a ordonné le placement en garde à vue des trois suspects, en attendant la finalisation des enquêtes et la prise des mesures légales qui s'imposent.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.