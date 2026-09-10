Tunisie: Alerte SONEDE - Perturbations et coupures d'eau dans ces régions

10 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau potable à partir de 6h00, ce jeudi 10 septembre 2026, dans plusieurs zones du gouvernorat de Bizerte.

Selon un communiqué des districts de Bizerte et de Menzel Bourguiba de la SONEDE, les perturbations concernent les délégations de Tinja, Bizerte Sud, Bizerte Nord, Menzel Jemil, Alia, Ras Jebel et Ghar El Melh, ainsi que les quartiers Ennajah, Chelaghmia et Thawra, dans la ville de Menzel Bourguiba.

Ces perturbations sont dues au lancement de travaux urgents et nécessaires pour réparer une panne survenue sur la conduite principale d'adduction d'eau, d'un diamètre de 1.250 mm.

La reprise de la distribution est prévue progressivement à partir de 18h00 ce jeudi, à l'issue des travaux de réparation, qui se poursuivront 24 heures sur 24.

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