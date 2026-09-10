Congo-Kinshasa: La guerre prive près d'un demi-million d'enfants d'école

En République démocratique du Congo (RDC), la guerre affecte aussi les salles de classe. Des écoles sont attaquées, détruites, occupées ou transformées en abris. Selon une compilation du mécanisme de coordination humanitaire de l'éducation en RDC, piloté par l'Unicef et l'ONG Save the Children en lien avec les autorités congolaises, 1 131 établissements restent fermés, une semaine après la rentrée scolaire.

En République démocratique du Congo, près d'un demi-million d'enfants sont privés d'école : 491 578 précisément selon un rapport du Cluster éducation, mécanisme de coordination humanitaire de l'éducation en RDC, piloté par l'Unicef et l'ONG Save the Children.

Autant d'élèves qui ne peuvent plus suivre normalement les cours parce que leur établissement ne fonctionne plus. Dans près d'un cas sur deux, la fermeture est directement liée à l'insécurité ou aux affrontements répétés. Sur dix autres incidents, environ deux concernent des écoles occupées et deux des établissements détruits. D'autres bâtiments scolaires sont attaqués ou utilisés pour abriter des déplacés.

261 000 enfants déscolarisés dans le Sud-Kivu

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Le Sud-Kivu donne la mesure du désastre : 462 écoles sont fermées et plus de 261 000 enfants déscolarisés. Cette seule province compte davantage d'élèves privés d'enseignement que toutes les autres provinces recensées réunies.

Au Nord-Kivu, près de 82 000 enfants sont concernés et n'ont pas pu effectuer leur rentrée, notamment dans la zone de Masisi. À Masisi-centre, sept écoles font classe dans une cantine de paroisse.

En Ituri, plus de 45 000 enfants sont déscolarisés. Au total, dans le pays, plus de 2,3 millions d'enfants ont été directement affectés par des incidents qui ont touché 6 745 établissements.

Les écoles fermées ne représentent que la partie la plus visible de cette crise de l'éducation, estime le rapport. Les humanitaires alertent également sur le fait que cette privation de scolarité expose directement les enfants au recrutement forcé par les groupes armés et aux violences basées sur le genre.