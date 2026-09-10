Tunisie: Pluies attendues aujourd'hui - Vigilance maximale et mobilisation des équipes d'intervention

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a présidé mercredi soir une réunion de la commission de lutte contre les catastrophes consacrée aux préparatifs face aux perturbations météorologiques attendues et aux importantes quantités de pluie prévues jeudi dans plusieurs régions du pays.

La réunion, tenue en présence notamment du secrétaire d'Etat chargé des Eaux, Hammadi Habib, a permis de faire le point sur les dernières données météorologiques et hydrologiques ainsi que sur le niveau de préparation des structures concernées.

Les participants ont notamment examiné la disponibilité des équipements, des moyens matériels et des ressources humaines nécessaires aux interventions, en particulier dans les zones exposées à une montée des eaux ou à l'accumulation des eaux pluviales, selon un communiqué du ministère.

Ben Cheikh a appelé à renforcer la vigilance et à atteindre le niveau maximal de préparation, notamment à travers un suivi de terrain accru et une surveillance des cours d'eau, des ouvrages hydrauliques et des points sensibles.

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Il a également insisté sur la nécessité d'une coordination étroite entre les services centraux, régionaux et locaux, ainsi que sur l'échange en temps réel des informations afin de permettre une intervention rapide et efficace en cas d'urgence.

Des mesures pratiques ont été retenues pour renforcer la préparation, notamment la mobilisation des équipes d'intervention et des équipements, l'intensification des opérations de surveillance et l'identification des zones nécessitant une vigilance accrue.

La cellule de suivi restera en réunion permanente afin de suivre l'évolution de la situation météorologique et d'assurer, si nécessaire, une intervention immédiate.

La protection des citoyens, des biens, des infrastructures et des terres agricoles constitue une priorité, a souligné le ministre, appelant à une vigilance constante et à une réaction rapide face à toute évolution de la situation.