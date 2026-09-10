Tunisie: Bizerte - Appel à la vigilance face aux perturbations météorologiques attendues

La commission régionale d'organisation des secours de Bizerte a lancé un communiqué d'alerte appelant citoyens et habitants à la plus grande vigilance face aux perturbations climatiques prévues à partir de jeudi midi.

A ce titre, elle a recommandé de suivre les bulletins météorologiques, d'éviter les arbres, les hauteurs, les poteaux électriques et tout lieu dangereux.

Sur la route, la commission a appelé les usagers à adopter une conduite prudente, à maintenir la distance de sécurité, à réduire la vitesse et à éviter les dépassements risqués.

Les usagers de la route sont également invités à utiliser l'éclairage adéquat si nécessaire, et à s'abstenir de garer les véhicules dans des emplacements interdits ou sous des arbres pendant les périodes de vents forts et d'orages.

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Pour les agriculteurs et les éleveurs, ils sont invités à mettre le bétail à l'abri, à l'éloigner des oueds et des zones basses, et à protéger les récoltes de toute infiltration d'eau.

Les pêcheurs, eux, ne doivent plus prendre la mer. Leurs embarcations doivent être solidement amarrées et le matériel maritime sécurisé.

La commission a mis l'accent sur l'impératif de suivre l'évolution de la situation météorologique et de respecter les recommandations des autorités compétentes, précisant qu'en cas d'urgence, les citoyens peuvent contacter la Protection civile au numéro 198.