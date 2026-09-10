Sénégal: Kaolack - Plus de 30 acteurs formés sur l'économie sociale et solidaire

Kaolack — Une session de formation.visant à renforcer les capacités des acteurs locaux souhaitant développer des projets et entreprises fondés sur les principes de l'économie sociale et solidaire s'est tenue mercredi, à Kaolack (centre), à l'intention de 35 acteurs locaux.

La rencontre a été organisée par Mbossé Factory, avec l'appui de la commune de Kaolack, en partenariat avec GINDI et Agrisol Academy.

Elle s'inscrit dans le cadre du programme "Itinéraire ESS", une initiative que Mbossé Factory entend déployer progressivement dans la région de Kaolack, a expliqué son directeur exécutif, Jean Noël Wally Sarr.

"Cette initiative est le début d'une longue série que nous souhaitons vulgariser à travers différents acteurs au niveau de la région de Kaolack", a-t-il déclaré.

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Selon lui, la rencontre vise à créer un cadre d'échange et de renforcement des capacités autour des notions fondamentales de l'économie sociale et solidaire.

"Nous avons toujours cette ambition d'être auprès des acteurs, de leur apporter l'expertise nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier de nouvelles compétences et de cadres d'échange, afin de permettre à leurs projets ou initiatives d'être dans une dynamique durable", a-t-il ajouté.

M. Sarr a rappelé que Mbossé Factory intervient dans le domaine de l'innovation sociale et entend, à travers cette initiative, accompagner les acteurs locaux déjà engagés dans des activités relevant de l'économie sociale et solidaire.

"On ne peut pas dissocier la culture et l'économie sociale et solidaire", a souligné le directeur exécutif de Mbossé Factory.

La mobilisation des participants a été facilitée par la collaboration avec plusieurs structures, notamment l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), la Chambre des métiers de Kaolack, le conseil départemental, l'Agence régionale de développement (ARD) et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK).

Pour Jean Noël Wally Sarr, cette mobilisation traduit l'importance d'une approche collective dans la promotion de l'économie sociale et solidaire.

Il estime que de nombreuses communautés sont déjà engagées dans des pratiques relevant de l'économie sociale et solidaire, mais disposent encore de connaissances limitées duncadre légal mis en place par l'État.