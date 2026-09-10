Sénégal: Matam -Ll'alphabétisation, un levier de développement et d'employabilité, rappelle un responsable

10 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Foumihara Diobé — L'alphabétisation doit dépasser le simple apprentissage de la lecture et de l'écriture pour devenir un véritable levier d'autonomisation, d'employabilité et de développement, a plaidé Mamadou Dara Seck, un responsable de l'inspection d'académie (IA) de Matam (nord).

"[L'alphabétisation] n'est pas une simple formalité, c'est une stratégie de développement", a-t-il déclaré, appelant à adapter l'alphabétisation aux mutations économiques et technologiques.

Il s'exprimait lors du lancement du Mois national de l'alphabétisation (MNA) à Foumihara Diobé, dans la commune de Ouro Sidy, département de Kanel, mercredi, en présence du maire, des autorités administratives, des acteurs de l'éducation et des présidents d'associations de parents d'élèves.

Selon M. Seck, qui représentait l'inspection d'académie de Matam à cette cérémonie, l'alphabétisation doit désormais intégrer des compétences dans des domaines émergents comme le numérique et l'intelligence artificielle, afin de renforcer l'autonomie et l'employabilité des bénéficiaires.

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Il a également souligné son potentiel dans le développement d'activités génératrices de revenus, notamment à travers la transformation et la valorisation des produits locaux.

Le représentant de l'IA de Matam a, par ailleurs, insisté sur la dimension inclusive de l'alphabétisation, qui permet aux personnes éloignées du système éducatif formel d'acquérir des compétences utiles à leur autonomie et à leur participation au développement de leurs communautés.

L'alphabétisation constitue, à ses yeux, un outil d'inclusion et de transformation sociale et économique, au-delà de sa vocation éducative.

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