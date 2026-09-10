Sénégal: La validation du schéma conceptuel de réhabilitation de la décharge de Thiès au menu d'une réunion du PROMOGED

Thiès — Le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides (PROMOGED) au Sénégal a tenu mercredi à Thiès, une réunion consacrée à la définition et à la validation du schéma conceptuel de réhabilitation de la décharge de Thiès, a constaté l'APS.

'Le PROMOGED accompagne la mise en place progressive d'un système intégré de gestion des déchets", a rappelé sa directrice, ffirmé Sophie Dione.

Cet accompagnement consistera à améliorer les services, le développement d'infrastructures adaptées, la valorisation des déchets et le renforcement de la gouvernance du secteur dans les villes, a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté que dans le pôle de Thiès, "cette ambition suppose de traiter la problématique des décharges existantes, parallèlement à la mise en place des nouvelles infrastructures".

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Pour Mme Dione, la réhabilitation de la décharge de Thiès constitue "une étape importante" dans la transformation du système de gestion des déchets de l'agglomération.

Elle a signalé qu"'un cabinet spécialisé a été mandaté pour réaliser les études techniques détaillées nécessaires à cette réhabilitation".

"Dans ce contexte, le schéma conceptuel qui nous est présenté aujourd'hui constitue une étape déterminante de ce processus", a-t-elle dit.

Elle a souligné l'importance de s'assurer que la solution proposée est "techniquement pertinente", qu'elle "répond aux caractéristiques et aux contraintes du site, qu'elle prend correctement en compte les dimensions environnementales et sociales et qu'elle peut être mise en oeuvre dans des conditions réalistes et durables".

Évoquant la tendance des populations à rejeter et à s'opposer aux projets portant sur l'établissement de centres de collecte et de traitement des ordures ménagères, le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, a appelé les populations et les autorités élues à faire preuve de compréhension face aux besoins d'espace pour cause d'utilité publique.