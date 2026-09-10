Sénégal: L'ADEPME veut faire de la formalisation un levier d'accès aux marchés et au financement

Kaolack — Le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), Ismaïla Kébé, a appelé les PME à davantage se formaliser, estimant que cette démarche constitue un levier essentiel pour accéder au financement, aux marchés publics et aux chaînes de valeur.

"La formalisation devient une opportunité de croissance. Elle renforce la gouvernance, facilite l'accès au financement et accroît la crédibilité de l'entreprise", a-t-il déclaré lors du lancement du MVP (produit minimum viable) de l'indice de formalisation des entreprises dans le Saloum, mercredi, à Kaolack (centre).

Expérimenté dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, cet indice vise à mieux mesurer le niveau de formalisation des petites et moyennes entreprises, à identifier leurs difficultés et à adapter les mécanismes d'accompagnement.

Selon M. Kébé, cette initiative s'inscrit notamment dans la territorialisation du développement économique et le renforcement des chaînes de valeur locales à travers l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat et les services.

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Les entreprises formalisées disposent de meilleures possibilités pour accéder aux opportunités offertes par les secteurs privé et public, a souligné le DG de l'ADEPME.

Il a également évoqué la complémentarité entre l'indice de formalisation et le Guichet unique de financement (GUF), qui permet de mettre en relation les PME à la recherche de financement avec les banques, les mutuelles et les structures d'accompagnement.

"La formalisation va permettre d'accéder au financement. Toutes les PME identifiées et enrôlées devront naturellement être orientées vers le guichet unique de financement", a-t-il indiqué.

Le maire de Kaolack, également président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la région, Serigne Mboup, a salué le lancement de l'indice, qu'il considère comme un outil complémentaire aux initiatives déjà mises en oeuvre par les chambres de commerce.

"L'indice de formalisation va notamment permettre de disposer d'une meilleure lecture du niveau de formalisation des PME, d'identifier leurs difficultés et surtout de mieux orienter les actions d'accompagnement", a-t-il déclaré.

Il a appelé à une collaboration plus étroite entre l'ADEPME et les chambres de commerce afin de mutualiser les données et les expériences, coordonner leurs interventions et éviter les duplications.

"Notre ambition doit être simple : faire en sorte que l'entreprise, quelle que soit sa taille ou son niveau de formalisation, puisse trouver auprès de nos institutions un accompagnement lisible, accessible et efficace", a-t-il déclaré.

M. Mboup a par ailleurs insisté sur l'importance de la digitalisation des services, estimant qu'elle doit permettre de simplifier le parcours des entreprises et d'améliorer leur accès aux services.

Il a souhaité que l'expérimentation de l'indice de formalisation des entreprises dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine débouche sur "des actions concrètes", en vue de contribuer à renforcer la collaboration entre les chambres de commerce, l'ADEPME et l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial.