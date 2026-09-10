Sénégal: Cinéma - « Mémoire en marche » revient sur les années de mobilisation citoyenne

Kansala Media Group (KMG) a dévoilé, samedi 5 septembre 2026, la bande-annonce de « Mémoire en marche », un film documentaire consacré à la mémoire politique et citoyenne du Sénégal entre 2021 et 2024. Réalisé par Aliou Sané, en coréalisation avec Ndèye Marame Guèye, le film interroge également, en 2026, l'héritage de cette période et les espoirs nés de l'alternance.

Les années 2021 à 2024 constituent le fil conducteur de ce documentaire de 90 minutes. Une période marquée par les manifestations, les mobilisations citoyennes, les résistances et les revendications démocratiques. À travers les témoignages de celles et ceux qui ont vécu ces événements, « Mémoire en marche » entend conserver la trace d'une séquence particulièrement mouvementée de l'histoire récente du Sénégal.

Présenté comme un « devoir de mémoire », le film revient sur les luttes et les bouleversements qui ont traversé le pays. « Une génération s'est levée, a marché, a résisté, a revendiqué sa démocratie et sa justice, parfois au prix de sa liberté, de son intégrité et de sa vie », souligne le synopsis.

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Mais le documentaire ne se limite pas à un retour sur le passé. Il établit un lien avec le présent et questionne les conséquences de cette période. « Mémoire en marche fait dialoguer cette mémoire avec le présent et interroge ce qu'il reste des combats qui ont traversé le pays », indique le communiqué de presse.

Démocratie, justice, responsabilité, morts, blessés, torturés et anciens détenus politiques figurent parmi les thèmes abordés. Le film pose ainsi plusieurs interrogations sur l'après-alternance : « Quel est le prix de la démocratie ? Que reste-t-il du combat lorsque ceux qui furent dans la rue sont au pouvoir ? »

À travers ces questions, les auteurs souhaitent confronter la mémoire des luttes aux réalités du Sénégal en 2026. Le documentaire interroge notamment la capacité à construire « une démocratie nouvelle sur les silences et les impunités d'hier ».

Produit au Sénégal par Kansala Media Group, « Mémoire en marche » est réalisé en français, wolof et diola, avec des sous-titres français. Le film, au format DCP et en image 16:9, est porté par une équipe technique comprenant notamment les directeurs de la photographie Malick Hamady Diallo et Amadou Baba Diallo, l'ingénieur du son Latyr Ndoye et la compositrice de la musique originale Kya Loum.

Avec le sous-titre « Une nation - Un récit - Une histoire », « Mémoire en marche » se présente ainsi comme une tentative de conserver les voix et les témoignages d'une période récente, tout en ouvrant le débat sur son héritage. Une démarche résumée dans l'interrogation qui clôt le synopsis : « la révolution a-t-elle vraiment eu lieu ? »