Afrique: Hydrocarbures, mines, sécurité alimentaire - Le groupe qatari Thirty Five Investment Holding intéressé par le pays

9 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu cet après-midi Dr Khalid bin Mohamed Al-Attiyah, ancien vice-Premier ministre du Qatar et Président-directeur général de Thirty Five Investment Holding.

Cette rencontre intervient quelques jours après la conclusion d'un accord technique entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), présenté par le dirigeant qatari comme un signal positif à l'endroit des partenaires et investisseurs du pays.

Hydrocarbures, mines et sécurité alimentaire ciblés

Au cours de l'audience, Dr Khalid bin Mohamed Al-Attiyah a fait part de l'intérêt de son groupe pour des investissements dans les hydrocarbures, les mines et la sécurité alimentaire. Ces trois secteurs figurent parmi les domaines considérés comme prioritaires dans le cadre de l'Agenda national de transformation.

Cette audience traduit ainsi l'intérêt renouvelé d'investisseurs internationaux pour le Sénégal. Elle intervient également dans un contexte où les autorités cherchent à inscrire le redressement des finances publiques dans une dynamique de croissance reposant notamment sur l'investissement productif.

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