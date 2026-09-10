Sénégal: Goudiry - Un meeting d'adhésion à KIIRAY mobilise des représentants des 15 communes

Goudiry a été le théâtre, dimanche 6 septembre 2026, d'un meeting de KIIRAY marqué par la mobilisation de représentants des 15 communes du département de Goudiry. La rencontre a réuni des chefs religieux, des groupements de femmes, des jeunes ainsi que des acteurs des secteurs de l'éducation et de l'artisanat.

À cette occasion, le jeune leader Madani Diebel Ndiaye a annoncé son adhésion à KIIRAY, mouvement qu'il entend mettre au service du développement du Boundou. Il a notamment évoqué le Plan Diomaye pour le Sénégal oriental et l'Agenda national de transformation « Vision Sénégal 2050 ».

« J'ai décidé de rejoindre KIIRAY pour développer le Boundou à travers le Plan Diomaye pour le Sénégal oriental », a-t-il déclaré, rappelant son engagement en faveur de la candidature de Bassirou Diomaye Faye en mars 2024 et son élection le 24 mars de la même année.

Madani Diebel Ndiaye a également appelé à la massification du parti et à la mobilisation en faveur du chef de l'État. Il a, par ailleurs, rendu hommage au ministre, chef de cabinet du président de la République, Ousmane Abdoulaye Barro, dont il a souligné l'attachement à Goudiry.