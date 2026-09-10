Sénégal: Grand-Yoff - Une opération de police met au jour des activités de prostitution

Le Commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff a interpellé, le 6 septembre 2026, dix personnes dans le cadre d'une opération menée dans un débit de boissons où des activités illicites étaient présumées.

L'opération, déclenchée vers 21 h 30 après des recoupements, a permis aux policiers de constater la présence de clients consommant de l'alcool au rez-de-chaussée et de découvrir, à l'étage, sept chambres où des femmes se livraient à la prostitution.

Selon les investigations, les gérants percevaient 5 000 FCFA par prestation, d'une durée maximale d'une heure, tandis que les prostituées recevaient 3 000 FCFA. Une somme de 233 000 FCFA, correspondant aux recettes de la soirée, a été saisie et placée sous scellés.

Les contrôles ont par ailleurs révélé que plusieurs femmes, pour la plupart de nationalité étrangère, étaient en situation irrégulière et ne figuraient pas au fichier sanitaire et social du ministère de la Santé. Des centaines de préservatifs ainsi que des mouchoirs ont également été saisis.

Les gérants sont en outre soupçonnés d'avoir détourné l'objet de l'autorisation administrative accordée à l'établissement.