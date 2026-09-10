Sénégal: Flamme olympique à Dakar - La Corniche fermée de la rue D au complexe olympique club

Le Sénégal accueillera la flamme olympique ce 12 septembre 2026 à Dakar. Pour l'occasion, la flamme sera célébrée et une bonne partie de la Corniche sera fermée.

La Corniche sera fermée de la rue D (à hauteur de KFC) jusqu'au pont du complexe olympique club, ce samedi 12 septembre, entre 15 et 20 heures. À cette même date, la Corniche brillera aux couleurs olympiques pour marquer la réception de la flamme olympique qui brûlera, ce jeudi 10 septembre, à Athènes. Cette manifestation marquera le début du tour de la flamme olympique dans les 14 régions. 30 étapes sont au programme.