Sénégal: Flamme olympique à Dakar - La Corniche fermée de la rue D au complexe olympique club

9 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par B.D

Le Sénégal accueillera la flamme olympique ce 12 septembre 2026 à Dakar. Pour l'occasion, la flamme sera célébrée et une bonne partie de la Corniche sera fermée.

La Corniche sera fermée de la rue D (à hauteur de KFC) jusqu'au pont du complexe olympique club, ce samedi 12 septembre, entre 15 et 20 heures. À cette même date, la Corniche brillera aux couleurs olympiques pour marquer la réception de la flamme olympique qui brûlera, ce jeudi 10 septembre, à Athènes. Cette manifestation marquera le début du tour de la flamme olympique dans les 14 régions. 30 étapes sont au programme.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.