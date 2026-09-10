Sénégal: Le Sénégal renforce son système d'alerte avec 3 000 agents de surveillance et 30 formations diplômantes

Dakar — Trois mille agents de surveillance seront formés et 30 formations diplômantes, allant du master aux diplômes universitaires, seront mises en place dans le cadre du projet "One Health", a annoncé, mardi, à Dakar, le directeur général de la Santé, le médecin-colonel Dr Youssouph Tine.

"Le financement de 24,6 millions de dollars constitue un appui destiné à renforcer et transformer l'architecture nationale de préparation et de réponse aux urgences sanitaires", a-t-il expliqué lors du lancement officiel du projet en partenariat avec des structures comme le Pandemic Fund, la Banque mondiale, l'UNICEF et la FAO.

Le projet "One Health" est prévu pour une durée de trois ans et s'articule autour de trois grandes priorités.

La première porte sur le renforcement des systèmes d'alerte et de surveillance des maladies à potentiel épidémique dans les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale, a rappelé Youssouph Tine.

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La deuxième concerne le renforcement du système national de laboratoires, à travers notamment leur interconnexion, l'amélioration des capacités de séquençage et de surveillance génomique, l'acquisition d'équipements et de réactifs, ainsi que le renforcement de l'assurance qualité, de la biosécurité et de la maintenance.

La priorité reste le renforcement des ressources humaines intervenant dans la sécurité sanitaire, avec une attention particulière accordée aux compétences en santé publique, en santé animale et en santé environnementale.

"Le Sénégal a réalisé plusieurs évaluations de ses capacités au regard du Règlement sanitaire international, notamment en 2017, 2023 et 2026, afin d'identifier les acquis et les domaines nécessitant davantage de renforcement", a rappelé Dr Tine.

Le directeur général de la Santé a également annoncé le renforcement de la surveillance au niveau communautaire, notamment grâce à la mise en place d'un dispositif national électronique, intégré, interactif et sécurisé.

"Le projet doit également contribuer à renforcer la surveillance des menaces zoonotiques, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et la collaboration entre les différents réseaux de laboratoires et structures de recherche".

Dr Youssouph Tine a insisté sur l'importance de l'engagement communautaire et de la décentralisation de la réponse, avec notamment l'implication des comités régionaux de développement placés sous la direction des gouverneurs.

"La coordination entre les différents acteurs aux niveaux national, régional et sous-régional sera renforcée afin de permettre une réponse plus rapide et plus efficace en cas d'épidémie", a assuré l'ancien directeur régional de la santé à Ziguinchor.

Le projet "One Health" repose sur une collaboration renforcée entre les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement, avec l'objectif d'améliorer la détection précoce des menaces sanitaires et les capacités nationales de riposte.