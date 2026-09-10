Sénégal: Retour des populations déplacées - Le sous-préfet de Nyassia salue une 'dynamique nouvelle'

Darou Salam (Nyassia) — Le sous-préfet de l'arrondissement de Nyassia, dans le département de Ziguinchor (sud), Moussa Aly Bâ, a salué, mercredi, "la dynamique nouvelle" que vivent les populations de cette zone, dont le village de Darou Salam, avec le retour progressif des populations.

La restauration de la sécurité, la réhabilitation des infrastructures, la reconstruction des services sociaux de base et la relance des activités économiques dans cette zone sont aussi saluées par le sous-préfet.

"Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une dynamique nouvelle marquée par le retour progressif des populations, la restauration de la sécurité, la réhabilitation des infrastructures, la reconstruction des services sociaux de base et la relance des activités économiques", a dit M. Bâ.

Il prenait part à une visite de terrain d'une délégation de ONU Femmes dans des champs d'arachide et d'une cérémonie de remise de matériels informatiques à des femmes bénéficiaires du Programme d'appui aux femmes dans l'agriculture et le développement durable (PAF/AgriFeD) en Casamance.

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L'autorité administrative a rappelé que ce territoire a été "profondément marqué par le conflit en Casamance", causant le déplacement des populations de 21 villages sur les 25 que compte la commune de Nyassia.

Pour Moussa Aly Bâ, le retour des populations ne peut constituer une fin en soi, car devant être accompagné par la création de conditions économiques permettant aux familles de vivre dignement, aux jeunes de trouver des perspectives et aux femmes de participer à la transformation de leur territoire.

C'est dans cette perspective, a-t-il dit, que l'autonomisation des femmes "prend tout son sens", ajoutant qu'elle est une priorité pour le développement des territoires en Casamance.

"Dans nos communautés, les femmes sont au coeur de l'économie locale. Elles produisent, transforment, commercialisent, nourrissent les familles et contribuent à la sécurité alimentaire. Elles jouent également un rôle essentiel dans la cohésion sociale et la résilience des communautés", a fait remarquer le sous-préfet.

Cependant, a-t-il poursuivi, elles demeurent confrontées à des contraintes importantes, notamment l'accès limité à la terre, aux équipements et aux intrants, sans compter les faibles capacités de financement.

Il a aussi fait noter le problème lié à l'accès aux technologies et aux outils numériques, une doléance que ONU Femmes a pu satisfaire avec la remise d'outils informatiques composés de téléphones portales, d'ordinateurs et d'imprimantes.

M. Bâ a souligné l'importance de ces outils d'accès à l'information, de renforcement de capacités, de communication, de gestion et d'ouverture vers de nouvelles opportunités économiques.