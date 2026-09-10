Afrique de l'Ouest: IIes Jeux de l'AES - Carton plein pour les Burkinabè au tir à l'arc traditionnel

Les archers du Burkina Faso ont surclassé la concurrence dans toutes les catégories lors de la compétition de tir à l'arc traditionnel le mercredi 9 septembre 2026 à Ouagadougou.

Ollo Boutoté et Kapounè Hien, tous du Burkina Faso ont été les deux derniers archers a gratifié le public d'un spectacle des meilleurs lors de la finale hommes en individuel. A 25 mètres de la cible, les deux hommes ont rivalisé d'adresse jusqu'au dernier des neuf tirs qu'ils ont eu à effectuer chacun. Lors de la première série des trois flèches, ils ont tous les deux accroché 12 points, Ollo Boutoté réalisant un 9-3-0 et Kapounè Hien, un 8-4-0. Pour le second volet, Kapounè Hien met la pression sur son vis-à-vis en touchant la cible à 7-6-0 points soit un cumul désormais de 25 points.

Ollo Boutoté lui marque 5-1-0 points ce qui lui fait un total de 18 points. Acculé, il réagit en touchant la partie de la cible à 8 points dès le premier tir de son dernier essai. Mais la réplique de l'adversaire tue tout suspense. Celui-ci enregistre 9 points à son tour, enchaine avec 5 points et termine par un point pendant que son compatriote faisait 0 point et Hors cadre (HC) pour ses ultimes tirs.

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Kapounè Hien s'offre donc la première place devant Ollo Boutoté et Gildas Palé classé 3e. Chez les dames, la Malienne Ramatoulaye Traoré n'a pas fait le poids devant la Burkinabè Yéri Jeannet Kambou dans la finale qui les a opposées. Sur les trois tours à une distance de 15 mètres de la cible, la représentante burkinabè a réalisé successivement 2-0-0, 2-0-0 et 3-0 HC quand sa rivale faisait HC-0-0,0-0-0 et 0 HC-HC.

La 3e place du podium est revenue au Burkina Faso grâce à Kabako Kam. Les Burkinabè se sont également illustrés aussi bien en compétition par équipe qu'en mixte en occupant les premières places. Le Niger se classe 2e aussi bien par équipe qu'en mixte laissant la dernière place au Mali.

La journée de ce jeudi est consacrée au tir olympique dont les éliminatoires se déroulent ce matin sur le terrain annexe du stade du 4-Août. Les finales sont prévues pour cet après-midi à partir du 15h.