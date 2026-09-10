Afrique de l'Ouest: Jeux de l'AES/ Handball féminin - Les Etalons prennent une option face au Mali

Le Burkina Faso a réussi son entrée dans la compétition de handball féminin des Jeux de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). Opposées au Mali, mercredi 9 septembre 2026 au palais des Sports de Ouaga 2000, les Etalons se sont imposées sur le score de 35 à 26, à l'issue de la manche aller. Le match retour est prévu le vendredi 11 septembre prochain. Le Niger, troisième pays membre de l'AES, n'a pas engagé d'équipe dans cette compétition.

Ce sont pourtant les Maliennes qui ouvrent les hostilités en inscrivant le premier but de la rencontre. Après un début équilibré, marqué par un score de parité de 2 buts partout, les Burkinabè prennent progressivement le contrôle des débats. Elles creusent rapidement l'écart pour mener 6 à 2. Les visiteuses réagissent et parviennent à réduire leur retard. La rencontre devient alors plus serrée, les deux équipes se rendant coup pour coup. Le Mali revient à une longueur du Burkina, 10 à 9.

Les Etalons retrouvent toutefois leur efficacité dans les dernières minutes de la première période et regagnent les vestiaires avec cinq buts d'avance, 14 à 9. A la reprise, les Maliennes sont une nouvelle fois les premières à marquer. Mais les Burkinabè reprennent rapidement leurs distances et imposent progressivement leur rythme. Malgré quelques déchets dans le jeu offensif, elles conservent la maitrise de la rencontre. Le principal point faible des Etalons aura été leur tendance à privilégier les actions individuelles. Plusieurs joueuses ont parfois préféré les duels au jeu collectif et aux passes, leur faisant perdre des opportunités de but. Malgré ces imperfections, les Burkinabè accentuent leur avantage au fil des minutes pour finalement s'imposer 35 à 26.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au terme de la rencontre, Latifa Ouédraogo a été désignée meilleure joueuse. Pour le technicien burkinabè, Moussa Tou, la victoire constitue l'essentiel, même si la prestation de ses joueuses peut encore être améliorée. «Elles pouvaient faire mieux parce que nous connaissons leur niveau après plusieurs regroupements. Sur le plan du jeu, il y a des points dont nous ne sommes pas satisfaits. Sur le plan comptable, nous sommes satisfaits, mais nous avons toujours des imperfections à revoir », a-t-il souligné. Le match aller a également permis aux deux équipes de mieux se découvrir.

« L'équipe malienne nous a posé beaucoup de difficultés sur le plan physique. Nous avons découvert cette équipe en même temps qu'elle nous a découverts. Le Mali a son plan de jeu pour le retour et nous avons également le nôtre. Je pense que le match retour sera différent », a-t-il ajouté. Le technicien malien, Tiga Ouédraogo reconnait la supériorité du Burkina Faso. « Le meilleur a gagné.

Les Burkinabè étaient meilleurs que nous sur les plans tactique, technique et physique. C'est pourquoi nous avons perdu », a-t-il reconnu. Il évoque également une préparation insuffisante de son équipe. « Nos jeunes n'ont eu que trois séances d'entraînement avant de venir ici. Sur le plan physique, nous avons donc un peu péché », a-t-il précisé. Malgré la défaite, il reste confiant avant le retour.